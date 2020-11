Holandsko v sobotu zastavilo pomoc pre aerolínie KLM

Haag 1. novembra (TASR) - Holandská vláda v sobotu (31. 10.) zastavila pomoc aerolíniám KLM v hodnote viac než 3 miliardy eur. Odbory totiž odmietli podpísať dohodu, ktorej súčasťou bol 5-ročný plán znižovania platov.



To ohrozuje budúcnosť holandskej divízie francúzsko-holandských aerolínií Air France-KLM. Bez plánovaného balíka pomoci spoločnosť KLM, ktorú ako celú leteckú dopravu tvrdo zasiahli následky pandémie nového koronavírusu, zrejme neprežije.



Minister financií Wopke Hoekstra v sobotu oznámil novinárom, že plánovaná finančná pomoc pre KLM sa nezrealizuje. "Je to sklamanie, ale takto to je." Dodal, že teraz je najdôležitejšie, aby si všetky strany uvedomili, že KLM sa nachádzajú v existenčnom ohrození.



Rozhodnutie holandskej vlády prišlo po dni intenzívnych rokovaní medzi KLM a jej odborármi. Hoekstra dal KLM a odborom zastupujúcim pilotov a palubný a pozemný personál čas, aby do sobotňajšieho poludnia podpísali dohodu, ktorá by odblokovala finančnú injekciu v objeme 3,4 miliardy eur.



Odborová organizácia pilotov VNV odmietla podpísať dohodu, keďže podmienky dohody sa menili na poslednú chvíľu. Okrem toho rokovania s ďalšími odbormi ešte pokračujú. Sporným bodom je zníženia platov zamestnancov aerolínií v najbližších 5 rokoch.



Aerolínie KLM tento týždeň predložili ministerstvu financií úsporný plán, ktorého súčasťou bolo zníženie nákladov o 15 % a zrušenie 5000 pracovných miest. Takisto obsahoval dohodu s odbormi týkajúcu sa zníženia platov pilotov do marca 2022 a palubného a pozemného personálu do začiatku roka 2023. Hoekstra však v piatok (30. 10.) plán odmietol a požadoval zníženie platov na 5 rokov v súlade s 5-ročným balíkom záchrany.