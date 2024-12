Holandská vládna strana žiada zastaviť zvyšovanie daní na tabak

Brusel/Amsterdam 3. decembra (TASR) - Holandské Farmársko-občianske hnutie (BBB) ktoré je súčasťou vládnej koalície, vyzýva na na prehodnotenie zvyšovania daní z tabaku. Na správy informačného portálu DutchNews.nl a televízie RTL upozornil spravodajca TASR.



BBB upozorňuje, že príjem z daní z tabaku sa prepadol a nezodpovedá očakávaniam vlády. Celkové daňové príjmy sú nižšie o 500 miliónov eur, ako boli pôvodné odhady, čo je dokonca ešte menej, ako sa predpokladalo v septembri pri prezentácii štátneho rozpočtu na rok 2025.



Podľa RTL 20-kusové balenie cigariet v Holandsku stojí približne 11 eur, z toho 7,80 eura pripadá na daň.



Vládny výskum zverejnený v júni tohto roku naznačil, že približne 25 percent prázdnych balíčkov cigariet vyhodených ako odpad pochádza zo zahraničia, kde sú tabakové výrobky lacnejšie. Výskum Inštitútu verejného zdravia RIVM dospel k rovnakému názoru, že holandskí fajčiari kupujú približne 10 percent tabakových výrobkov v zahraničí. Buď si balíky cigariet dovážajú z iných krajín sami, alebo o to požiadajú ostatných.



Poslanec BBB Henk Vermeer v tejto súvislosti opäť vyzval vládu na zrušenie zvyšovania daní pre tabakové výrobky. "Najnovšie čísla podporujú to, čo som povedal už predtým. Jediná vec, ktorá sa znižuje, sú príjmy z vládnych daní, nie počet fajčiarov," opísal situáciu poslanec. Ministerstvo financií pripúšťa, že príjem z dane z tabaku je teraz nižší približne o 500 miliónov eur, ale zatiaľ neuviedlo zdôvodnenie tejto skutočnosti.



Carla van Gilsová z charitatívnej organizácie na boj proti rakovine KWF Kankerbestrijding pre televíznu stanicu RTL uviedla, že daň z tabaku a teda vysoká cena cigariet má najmä mladým ľuďom zabrániť osvojiť si tento návyk, cieľom nie je vyberať peniaze do štátnej pokladnice. "Zdraženie cigariet je veľmi dôležité a funguje to. Je na to veľa vedeckých dôkazov," uviedla Van Gilsová.



Podobná situácia je podľa RTL aj v susednom Belgicku, kde tiež výrazne klesli príjmy z dane z tabaku. Belgická federálna vláda to pripisuje na vrub nelegálnemu dovozu cigariet hlavne z krajín východnej Európy. V Luxembursku, kde sú dane z tabakových výrobkov nižšie a nižšie sú aj ceny cigariet a kde sa občania Holandska a Belgicka ľahko dostanú, sa predaj cigariet tento rok zvýšil o šesť percent.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)