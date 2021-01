Holandské aerolínie KLM zrušia tento rok 1000 pracovných miest

Amsterdam 21. januára (TASR) - Holandská letecká spoločnosť KLM zruší ďalších približne 1000 pracovných miest. Aerolínie zároveň dali najavo nesúhlas s rozhodnutím vlády žiadať od cestujúcich pred odletom do Holandska rapid testy na COVID-19.



Spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Air France-KLM, informovala, že v tomto roku prepustí zhruba 1000 zamestnancov. Aerolínie, ktoré podobne ako ďalšie letecké spoločnosti ťažko zasiahla pandémia nového koronavírusu, tak pokračujú v rušení pracovných pozícií po tom, ako v minulom roku prepustili približne 5000 zamestnancov.



Spoločnosť KLM okrem toho spolu s ďalšími holandskými aerolíniami uviedla, že nesúhlasí s vládnym nariadením, aby všetci pasažieri smerujúci do Holandska absolvovali rapid test na COVID-19. Ten musí byť vykonaný maximálne štyri hodiny pred odletom do krajiny.



"Holandsko tak bude jedinou krajinou na svete, ktorá prijala takéto rozsiahle opatrenia," uviedli aerolínie v spoločnom vyhlásení.