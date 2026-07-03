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Holandské bitúnky nebudú prijímať zamestnancov cez agentúry
Tento krok ovplyvní tisíce pracovníkov z východnej Európy, najmä z Poľska a Rumunska.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 3. júla (TASR) - Holandské bitúnky a mäsokombináty budú mať od polovice roka 2028 zakázané využívať dočasných pracovníkov zabezpečených cez sprostredkovateľské agentúry. Tento krok ovplyvní tisíce pracovníkov z východnej Európy, najmä z Poľska a Rumunska. Pre holandské médiá to potvrdili vládne zdroje, informuje spravodajca TASR s odkazom na piatkovú správu informačného portálu DutchNews.nl.
Minister práce a sociálnych vecí Hans Vijlbrief tento zákaz oznámil v piatok po týždennom pracovnom zasadnutí vládneho kabinetu. Mäsospracovateľskému odvetviu poskytol čas do 15. júna tohto roka, aby preukázalo skutočné zlepšenie v zaobchádzaní s migrujúcimi pracovníkmi. Podľa jeho slov od roku 2021 desiatky kôl rokovaní zameraných na pracovné podmienky najatých zamestnancov nepriniesli žiaden pokrok.
Vládou zadaný výskum totiž naznačil, že viac ako tretina z 37.000 pracovníkov v tomto sektore je najatá prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr a vyše 80 % agentúrnych pracovníkov tvoria zahraniční pracovníci, najmä z Poľska a Rumunska.
Medzi sťažnosti pracovníkov v tomto odvetví patria nedostatočné platy, pracovné týždne dlhšie ako 40 hodín, nebezpečné podmienky, zastrašovanie zo strany zamestnávateľov a prejavy násilia. Niektorí pracovníci, ktorých bitúnky nechali priviezť do Holandska, skončili v útulkoch pre bezdomovcov, informovala televízna stanica RTL. Stalo sa tak preto, že strata dohodnutého zamestnania znamená aj stratu bývania poskytovaného agentúrami.
Minister Vijlbrief by chcel, aby zákaz zamestnávať sprostredkovaných pracovníkov nadobudol účinnosť 1. januára 2028, informovala stanica RTL, ale štátny tajomník pre poľnohospodárstvo Silvio Erkens proti tomu argumentoval tvrdením, že spoločnosti potrebujú viac času na prijatie pracovníkov do vlastných zamestnaneckých pomerov.
Podľa doterajšieho kompromisu musia byť všetci zamestnanci v tomto sektore priamo zamestnaní do 1. júna 2028. Toto pravidlo sa bude vzťahovať na všetky nové zmluvy uzavreté koncom roka 2027.
Opatrenie navrhnuté vládou bude predložené na verejnú konzultáciu a stanovisko musí vydať aj Štátna rada, nevyžaduje si však nové hlasovanie v parlamente.
DutchNews.nl pripomenul, že Nemecko zaviedlo podobný zákaz v roku 2021. Holandská vláda začala legislatívne prípravy v roku 2025. Holandská asociácia mäsových výrobcov (COV) medzitým potvrdila, že pod tlakom týchto zmien sa podmienky sprostredkovaných zamestnancov výrazne zlepšili a že 90 % členov COV priamo zamestná aspoň polovicu svojich zamestnancov do konca tohto leta. Členovia COV zabezpečujú 90 % spracovaného mäsa v krajine, čo predstavuje ročný obrat vyše desať miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Minister práce a sociálnych vecí Hans Vijlbrief tento zákaz oznámil v piatok po týždennom pracovnom zasadnutí vládneho kabinetu. Mäsospracovateľskému odvetviu poskytol čas do 15. júna tohto roka, aby preukázalo skutočné zlepšenie v zaobchádzaní s migrujúcimi pracovníkmi. Podľa jeho slov od roku 2021 desiatky kôl rokovaní zameraných na pracovné podmienky najatých zamestnancov nepriniesli žiaden pokrok.
Vládou zadaný výskum totiž naznačil, že viac ako tretina z 37.000 pracovníkov v tomto sektore je najatá prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr a vyše 80 % agentúrnych pracovníkov tvoria zahraniční pracovníci, najmä z Poľska a Rumunska.
Medzi sťažnosti pracovníkov v tomto odvetví patria nedostatočné platy, pracovné týždne dlhšie ako 40 hodín, nebezpečné podmienky, zastrašovanie zo strany zamestnávateľov a prejavy násilia. Niektorí pracovníci, ktorých bitúnky nechali priviezť do Holandska, skončili v útulkoch pre bezdomovcov, informovala televízna stanica RTL. Stalo sa tak preto, že strata dohodnutého zamestnania znamená aj stratu bývania poskytovaného agentúrami.
Minister Vijlbrief by chcel, aby zákaz zamestnávať sprostredkovaných pracovníkov nadobudol účinnosť 1. januára 2028, informovala stanica RTL, ale štátny tajomník pre poľnohospodárstvo Silvio Erkens proti tomu argumentoval tvrdením, že spoločnosti potrebujú viac času na prijatie pracovníkov do vlastných zamestnaneckých pomerov.
Podľa doterajšieho kompromisu musia byť všetci zamestnanci v tomto sektore priamo zamestnaní do 1. júna 2028. Toto pravidlo sa bude vzťahovať na všetky nové zmluvy uzavreté koncom roka 2027.
Opatrenie navrhnuté vládou bude predložené na verejnú konzultáciu a stanovisko musí vydať aj Štátna rada, nevyžaduje si však nové hlasovanie v parlamente.
DutchNews.nl pripomenul, že Nemecko zaviedlo podobný zákaz v roku 2021. Holandská vláda začala legislatívne prípravy v roku 2025. Holandská asociácia mäsových výrobcov (COV) medzitým potvrdila, že pod tlakom týchto zmien sa podmienky sprostredkovaných zamestnancov výrazne zlepšili a že 90 % členov COV priamo zamestná aspoň polovicu svojich zamestnancov do konca tohto leta. Členovia COV zabezpečujú 90 % spracovaného mäsa v krajine, čo predstavuje ročný obrat vyše desať miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)