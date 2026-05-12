Holandské domácnosti sa pripravujú na vyššie účty po zavedení ETS 2
Nový systém zvýši ceny emisií oxidu uhličitého z plynu, benzínu a nafty, čo sa premietne do účtov domácností.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 12. mája (TASR) - Niektoré holandské domácnosti budú do roku 2030 čeliť dodatočným nákladom až do výšky 70 eur mesačne a to pre zavedenie systému emisných povoleniek, ktorý EÚ od roku 2028 rozšíri aj na vykurovanie budov a cestnú dopravu (ETS 2). Nový systém zvýši ceny emisií oxidu uhličitého z plynu, benzínu a nafty, čo sa premietne do účtov domácností. Na správu holandskej vládnej agentúry pre hodnotenie životného prostredia (PBL) v utorok upozornili viaceré holandské médiá, informuje spravodajca TASR.
Systém ETS 2 bude fungovať súbežne s existujúcim trhom s emisnými povolenkami v rámci EÚ, platné pre priemysel. Cena povoleniek ETS 2 bude stanovená na úrovni dopytu v celej Európe, národné vlády budú mať obmedzený vplyv.
Informačný portál DutchNews.nl uviedol, že PBL namodelovala dva scenáre pre rok 2030. Malý byt s plynovým kotlom a autom na benzín s prejazdenými 6000 kilometrov ročne by mesačne vyšiel o 10 až 20 eur viac ako teraz. Veľký, samostatne stojaci dom, a auto s prejazdenými 20.000 kilometrov ročne by jeho majiteľov stál o 30 až 70 eur mesačne viac ako pred zavedeným ETS 2. Domácnosti, ktoré vykurujú tepelným čerpadlom a používajú elektromobil, sa dodatočným nákladom vyhnú, uvádza PBL.
Agentúra pre hodnotenie životného prostredia varovala, že vyššie náklady zvýšia riziko prehĺbenia energetickej chudoby, pretože domácnosti, ktoré sú najmenej schopné absorbovať dodatočné náklady, sa im aj najmenej dokážu vyhnúť. Nájomníci bytov sú závislí od prenajímateľov, pokiaľ ide o izoláciu domov a zavádzanie tepelných čerpadiel. Majitelia áut, ktorí si nemôžu dovoliť elektromobily, sú závislí od cien benzínu a nafty.
Podľa údajov výskumného inštitútu TNO a holandského štatistického úradu CBS v roku 2024 približne 6,1 % holandských domácností čelilo energetickej chudobe.
Riaditeľ PBL Marko Hekkert v tejto súvislosti uviedol, že nedávne šoky zapríčinené rastom cien energií už ukázali, ako môžu vysoké ceny tlačiť určité skupiny ľudí do energetickej chudoby. Správa PBL poukázala na Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, kde sú porovnateľné národné poplatky za emisie oxidu uhličitého kompenzované paušálnou zľavou na obyvateľa a kde sa zisky presúvajú v prospech domácností s nižšími príjmami.
Podiel z príjmov ETS 2 je vyčlenený na Sociálny klimatický fond EÚ, z ktorého si Holandsko môže v rokoch 2026 až 2032 nárokovať približne 720 miliónov eur. Rozhodnutia o tom, či a ako kompenzovať zraniteľné domácnosti a kde minúť príjmy z ETS 2, musí prijať vládny kabinet.
Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra pracuje na príprave mechanizmu „tlmenia cenových šokov“ po tom, ako skupina členských štátov EÚ vrátane Holandska varovala, že štartovacia cena pre povolenky ETS 2 by mohla viesť k nespokojnosti obyvateľstva.
PBL upozornila, že jej správa bola vypracovaná ešte pred vojnou v Iráne a následným jarným nárastom cien energií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
