Holandské firmy by mali ponúknuť migrujúcim pracovníkom trvalé zmluvy
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 3. septembra (TASR) - Zamestnávatelia v Holandsku musia ponúknuť migrujúcim pracovníkom trvalé zmluvy. V stredu to oznámila Holandská rada pre bezpečnosť (OVV). Na správu informačného portálu NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR.
V súčasnosti 88 percent migrujúcich pracovníkov pracuje v Holandsku na dobu určitú, čo vedie k ich nadmernému zastúpeniu v štatistikách o pracovných úrazoch. OVV na to upozornila po prešetrení noriem bezpečnosti súvisiacej s prácou v rámci tejto skupiny pracovníkov.
Výskum Inšpektorátu práce už minulý rok ukázal, že migrujúci pracovníci majú väčšiu pravdepodobnosť úrazu v práci ako ich holandskí kolegovia s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, čiže s trvalými zmluvami. Podľa Holandskej rady pre bezpečnosť pracuje v krajine „v zraniteľnom postavení“ viac ako 200.000 migrujúcich pracovníkov.
Tí často majú nekvalifikovanú a nízko platenú „jednorazovú prácu“, ktorú sú Holanďania zriedka ochotní prijať. K tomu sa pridávajú zlé bytové podmienky, dlhé časy dochádzania do práce a jazykové bariéry. A zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú ľudí na dobu určitú, majú menej motivácie zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie, upozornila OVV.
Podľa úradov je pozoruhodné, že zatiaľ čo veľká časť práce, ktorú vykonávajú migrujúci pracovníci, je štrukturálna a dá sa vykonávať celoročne, 88 % migrujúcich pracovníkov v Holandsku pracuje dočasne, a to prostredníctvom agentúry práce. Keďže sú títo pracovníci do značnej miery závislí od svojho zamestnávateľa, pokiaľ ide o prácu, príjem a bývanie, neodvážia sa uplatniť si svoje právo na bezpečné pracovisko. Vedia, že ak ochorejú, zrania sa alebo sa budú sťažovať, môžu byť ľahko nahradení.
„Vidíme jasnú súvislosť medzi flexibilnými pracovnými vzťahmi a nebezpečnými pracovnými podmienkami zúčastnených migrujúcich pracovníkov. Preto sa zasadzujeme za to, aby zamestnávatelia v odvetviach s vysokou úrovňou nezdravej a nebezpečnej práce zvýšili podiel udržateľných pracovných vzťahov pre štrukturálnu prácu. V niektorých odvetviach je 80 percent pracovníkov zamestnaných dočasne, aj keď je práca neustále k dispozícii,“ opísal situáciu predseda OVV Chris van Dan pre televíznu stanicu NOS.
Podľa OVV je načase, aby zamestnávatelia prevzali zodpovednosť za ľudí, ktorých zamestnávajú - ide najmä o odvetvia stavebníctva, poľnohospodárstva, záhradníctva, spracovania mäsa a logistiky.
„Zameriavame sa na veľké maloobchodné spoločnosti, hlavné doručovacie služby, záhradníctvo a stavebníctvo. Tvrdíme, že ide o renomované holandské podniky, ktoré by mali k prijímaniu dočasných pracovníkov pristupovať inak,“ odkázal van Dan.
OVV sa v tejto súvislosti obrátil na inšpektorát práce s tým, že musí prijať „dôraznejší a menej tolerantný prístup“, pokiaľ ide o pracovné podmienky migrujúcich pracovníkov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
