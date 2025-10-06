< sekcia Ekonomika
Holandské firmy menia fosílne palivá za veternú a solárnu energiu
Vláda na podporu flexibility plánuje opatrenia vedúce k zlacneniu elektriny pre spotrebiteľov a pre malé podniky mimo špičky, pravdepodobne od roku 2028.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 6. októbra (TASR) - Približne 14.000 holandských firiem prechádza z fosílnych palív na veternú a solárnu energiu a čaká na pripojenie k národnej elektrickej sieti. A to aj napriek miliardovým investíciám do rozvoja sietí napájaných udržateľnými zdrojmi energie. V pondelok to poslancom parlamentu povedala ministerka pre klímu Sophie Hermansová. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Nedostatok kapacít rozvodnej siete už teraz brzdí hospodársky rast, povedala Hermansová, pričom rastúci tlak na siete označila za „skutočný problém“. Podľa jej slov je potrebné zásadné prehodnotenie situácie, a preto zvolala stretnutie s prevádzkovateľmi rozvodných sietí, aby prediskutovali možné riešenia.
„Sieť je pod tlakom, pretože priemysel prechádza z fosílnych palív na veternú a solárnu energiu rýchlejšie, ako sa očakávalo. Spotrebitelia si kupujú elektromobily a domácnosti sa odkláňajú od plynu,“ povedala ministerka pre denník Telegraaf.
Noviny uviedli, že podľa očakávaní v Holandsku bude elektrina do roku 2030 tvoriť 40 % až 60 % spotreby energie a nie 17 %, ako je to teraz. Viaceré miestne úrady medzitým už varovali, že rozvoj budovania rezidenčných domov a bytov je zasiahnutý nedostatkom pripojení k rozvodnej sieti.
Prevádzkovatelia sietí investujú približne osem miliárd eur ročne do zvyšovania kapacity, ale expanzia je stále príliš pomalá. Upozornil na to predseda združenia prevádzkovateľov sietí a generálny riaditeľ spoločnosti Alliander Maarten Otto.
„Spoločnosti sa chcú stať udržateľnejšími, miestne zastupiteľstvá chcú stavať a všetci chcú prístup k elektrine. Dopyt je väčší, ako dokážeme zvládnuť,“ vysvetlil. Experti z krátkodobého hľadiska odporúčajú rozumnejšie využívať to, čo už existuje - nižšiu spotrebu v špičke a lepšie využívať dostupné kapacity.
Ďalším problémom je, že energetický sektor čelí veľkému nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, pričom do roku 2030 bude potrebných ďalších 30.000 technikov. A aj to, že mnohé podniky si niekedy príliš neskoro uvedomia rozsah problému.
„Približne 75 percent podnikateľov, ktorí si myslia, že do roka budú potrebovať silnejšie pripojenie, si stále myslí, že preťaženie siete ich neovplyvňuje,“ uviedol Otto.
Vláda na podporu flexibility plánuje opatrenia vedúce k zlacneniu elektriny pre spotrebiteľov a pre malé podniky mimo špičky, pravdepodobne od roku 2028.
Ministerka Hermansová však poslancov varovala pred tým, že vytvorenie väčšej kapacity sietí by mohlo znamenať aj zmieriť sa so zníženou spoľahlivosťou. „Otázkou je, či sme pripravení vzdať sa časti našej 99,97-percentnej spoľahlivosti, aby sme vytvorili väčšiu kapacitu?“ pýtala sa poslancov parlamentu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nedostatok kapacít rozvodnej siete už teraz brzdí hospodársky rast, povedala Hermansová, pričom rastúci tlak na siete označila za „skutočný problém“. Podľa jej slov je potrebné zásadné prehodnotenie situácie, a preto zvolala stretnutie s prevádzkovateľmi rozvodných sietí, aby prediskutovali možné riešenia.
„Sieť je pod tlakom, pretože priemysel prechádza z fosílnych palív na veternú a solárnu energiu rýchlejšie, ako sa očakávalo. Spotrebitelia si kupujú elektromobily a domácnosti sa odkláňajú od plynu,“ povedala ministerka pre denník Telegraaf.
Noviny uviedli, že podľa očakávaní v Holandsku bude elektrina do roku 2030 tvoriť 40 % až 60 % spotreby energie a nie 17 %, ako je to teraz. Viaceré miestne úrady medzitým už varovali, že rozvoj budovania rezidenčných domov a bytov je zasiahnutý nedostatkom pripojení k rozvodnej sieti.
Prevádzkovatelia sietí investujú približne osem miliárd eur ročne do zvyšovania kapacity, ale expanzia je stále príliš pomalá. Upozornil na to predseda združenia prevádzkovateľov sietí a generálny riaditeľ spoločnosti Alliander Maarten Otto.
„Spoločnosti sa chcú stať udržateľnejšími, miestne zastupiteľstvá chcú stavať a všetci chcú prístup k elektrine. Dopyt je väčší, ako dokážeme zvládnuť,“ vysvetlil. Experti z krátkodobého hľadiska odporúčajú rozumnejšie využívať to, čo už existuje - nižšiu spotrebu v špičke a lepšie využívať dostupné kapacity.
Ďalším problémom je, že energetický sektor čelí veľkému nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, pričom do roku 2030 bude potrebných ďalších 30.000 technikov. A aj to, že mnohé podniky si niekedy príliš neskoro uvedomia rozsah problému.
„Približne 75 percent podnikateľov, ktorí si myslia, že do roka budú potrebovať silnejšie pripojenie, si stále myslí, že preťaženie siete ich neovplyvňuje,“ uviedol Otto.
Vláda na podporu flexibility plánuje opatrenia vedúce k zlacneniu elektriny pre spotrebiteľov a pre malé podniky mimo špičky, pravdepodobne od roku 2028.
Ministerka Hermansová však poslancov varovala pred tým, že vytvorenie väčšej kapacity sietí by mohlo znamenať aj zmieriť sa so zníženou spoľahlivosťou. „Otázkou je, či sme pripravení vzdať sa časti našej 99,97-percentnej spoľahlivosti, aby sme vytvorili väčšiu kapacitu?“ pýtala sa poslancov parlamentu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)