Holandské firmy zarobili milióny na futbalových stavebných projektoch

Brusel/Amsterdam 3. augusta (TASR) - Holandské firmy zarobili milióny eur na stavebných projektoch spojených s blížiacimi sa majstrovstvami sveta (MS) vo futbale v Katare. Uviedol v stredu spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na prieskum ľavicového denníka Trouw.



Denník Trouw po sérii vyšetrovaní zistil, že holandské firmy zarobili milióny eur, niektoré až desiatky miliónov eur, vďaka účasti na stavebných projektoch spojených s MS.



Novinári uvádzajú napríklad stavebný gigant BAM, oceliarske spoločnosti Frijns Staal a Royal HaskoningDHV, bagrovaciu firmu Boskalis či stavebnú a inžiniersku firmu Arcadis. Tie spolu s ďalšími pracovali v bohatom štáte z Perzského zálivu, podieľali sa napríklad na výstavbe stanice metra pre futbalových fanúšikov, na výstavbe letiska a aj na výstavbe budov nového mesta s futbalovým štadiónom.



DutchNews.nl pripomenul, že Katarom pripravované MS vo futbale sa stali mimoriadne kontroverzným a kritizovaným projektom vzhľadom na to, že na vykonanie všetkých potrebných prác boli prizvané asi dva milióny robotníkov z tretích krajín, ktorí pracovali často v mimoriadne zlých podmienkach. Niekoľko tisíc zo zahraničných pracovníkov pri stavebných prácach zomrelo.



Denník Trouw uviedol, že nemá informácie o tom, či zomreli aj nejakí pracovníci zapojení do holandských projektov. Avšak nie všetky holandské firmy, ktoré boli zapojené do stavebných prác v Katare, vykonali potrebný audit pracovných podmienok.



Viacerí sponzori holandského národného futbalového tímu uviedli, že sa pre vykorisťovanie lacnej pracovnej sily na podujatí nezúčastnia vrátane veľkých firiem, ako ING, Albert Heijn, KPN či lotériovej spoločnosti Nederlandse Loterij.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)