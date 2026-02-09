< sekcia Ekonomika
Holandské mestá riešia reguláciu balíkoboxov
Štyri veľké holandské mestá - Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht spoločne rokujú o tom, ako zvládnuť a regulovať neustále rastúci počet uzamykateľných skriniek na balíky.
Brusel/Amsterdam 9. februára (TASR) - Štyri veľké holandské mestá - Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht spoločne rokujú o tom, ako zvládnuť a regulovať neustále rastúci počet uzamykateľných skriniek na balíky, takzvaných balíkoboxov. Ich snahou je okrem iného zabrániť, aby balíkoboxy narušili scenériu historických centier. Na pondelňajšie správy informačného portálu NL Times a denníka Financieele Dagblad upozornil spravodajca TASR.
Denník Financieele Dagblad uviedol, že samosprávy uvedených štyroch miest v piatok (6. 2.) podpísali dohodu s doručovacími spoločnosťami PostNL a DHL a maloobchodníkmi o tom, koľko skriniek a kde môže byť nainštalovaných. Tie sa zatiaľ objavujú v supermarketoch, telocvičniach a na uliciach, ale je dopyt po hľadaní nových umiestnení.
Balíkoboxy ako schránky na vyzdvihovanie a odosielanie balíkov sú samoobslužné terminály vybavené modernou technológiou, ktoré umožňujú vyzdvihnutie a odosielanie zásielok 24 hodín denne sedem dní v týždni.
Hovorca mesta Amsterdam potvrdil pre médiá, že štyri najväčšie mestá diskutujú o uzavretí dohôd s hlavnými doručovacími spoločnosťami o „efektívnejšom využívaní uzamykateľných skriniek na balíky a výdajných miest“.
Samosprávy miest vnímajú balíkoboxy ako potenciálne riešenie dopravných zápch spôsobených dodávkovými nákladnými vozidlami a vozidlami doručujúcimi tovar „od dverí k dverám“. Dohoda má zabezpečiť, aby všetci obyvatelia miest mali balíkobox alebo obsluhované miesto na výdaj balíkov v pešej alebo cyklistickej vzdialenosti od svojho bydliska. Zároveň však radnice chcú chrániť estetiku svojich miest, najmä v historických centrách miest.
„Len v Amsterdame sa denne rôznymi doručovacími službami doručí viac ako 124.00 balíkov, z ktorých 80 percent je doručených ľuďom domov,“ uviedla pre Financieele Dagblad Melanie van der Horstová z amsterdamskej radnice. Podľa jej slov autá doručujúce balíky stoja na ulici 80.000-krát, čo prispieva k dopravným zápcham.
Mestá očakávajú, že doručovanie balíkov do centrálne umiestnených skriniek pomôže riešiť dopravné zápchy, zároveň však chcú zabrániť „divokému rastu“ balíkoboxov. Radnice štyroch miest doručovacím službám dali jasne najavo, že skrinky nebudú na uliciach v historických centrách miest. Prevádzkovatelia musia aktívne hľadať alternatívy, napríklad vnútorné priestory obchodov, parkoviská pre bicykle, dvory knižníc a podobne.
Podľa NL Times dohody samospráv s doručovateľmi prichádzajú v čase, keď veľké doručovacie spoločnosti a maloobchodníci výrazne investujú do doručovania balíkov mimo domácností. DHL má v súčasnosti v Holandsku 2150 balíkoboxov. Ich počet chce tento rok zvýšiť na 3000. Spoločnosť PostNL plánuje nainštalovať 600 skriniek ročne, do roku 2028 ich má byť 3600.
Doručovacie služby a maloobchodníci už spozorovali, že si čoraz viac ľudí vyzdvihuje balíky cez takéto skrinky, namiesto toho, aby si ich nechali doručiť domov. Je to kvôli pohodliu, nemusia čakať doma na doručenie balíkov, a všetky zúčastnené strany na tom ušetria.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
