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Holandské plány vyriešiť bezdomovectvo do roku 2030 hatí rozpočet
V Holandsku v súčasnosti nemá trvalé bývanie približne 33.000 ľudí vo veku od 18 do 65 rokov.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 12. novembra (TASR) - Holandská ministerka pre dlhodobú starostlivosť Mirjam Sterková v stredu (11. 11.) poslancov parlamentu upozornila, že vládny cieľ znížiť počet ľudí bez domova do roku 2030 na nulu je „nesplniteľný“. Dôvodom je aj nedostatočný rozpočet. Na štvrtkovú správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR
Sterková v prejave pred poslancami zdôraznila, že v súvislosti s bojom proti bezdomovectvu chce „povedať pravdu, taká, aká je“.
Štvrtá vláda Marka Rutteho si cieľ odstrániť problém s ľuďmi bez domova do roku 2030 stanovila v roku 2022 v rámci Národného akčného plánu pre riešenie bezdomovectva. Zámerom bolo upustiť od dočasných núdzových prístreškov v prospech trvalého bývania. Na tento účel bol vyčlenený ročný rozpočet vo výške 450 miliónov eur.
„Aj naďalej sme odhodlaní v tom pokračovať, ale je to nesmierne náročné,“ priznala ministerka, ktorá o svojom zámere informovala parlament už minulý týždeň prostredníctvom listu.
DutchNews.nl uviedol, že hoci súčasná vláda tvrdí, že vynaloží maximálne úsilie na zníženie rastúceho počtu ľudí bez domova prostredníctvom existujúcich plánov na zabezpečenie vhodného bývania, poslanci z viacerých politických strán zostávajú skeptickí a vinia vládu z nedostatočných opatrení.
V reakcii na slová ministerky starostovia štyroch najväčších holandských miest (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht) aj v mene ďalších 40 veľkých mestských samospráv zaslali list poslancom dolnej komory parlamentu. Žiadajú v ňom o dodatočných 100 miliónov eur, ktoré by okrem iného umožnili zriadiť viac núdzových prístreškov a poskytnúť pomoc ľuďom závislým od kokaínu alebo od cracku.
Predstavitelia samosprávy z Haagu napríklad spresnili, že na zabezpečenie prístrešia pre ľudí bez domova potrebujú ďalších 14 miliónov eur. Tie sú potrebné na to, aby ľudia nespávali v parkoch a na verejných priestranstvách, lebo ubytovacie kapacity mesta sú už „beznádejne preplnené“.
Ministerka Sterková však poslancom jasne naznačila, že ďalšie finančné prostriedky zo štátnej kasy nebudú uvoľnené, kým parlament nezistí, na čo sa vynakladajú súčasné zdroje. Zároveň zdôraznila, že zatiaľ neboli stanovené žiadne nové ciele pre odstránenie fenoménu bezdomovectva.
V Holandsku v súčasnosti nemá trvalé bývanie približne 33.000 ľudí vo veku od 18 do 65 rokov. Väčšina z nich sa zdržiava vo veľkých mestách, kde je relatívne jednoduchšie zarobiť si peniaze. Skutočný počet však môže byť ešte vyšší, keďže nie je známe, koľko ľudí bez strechy nad hlavou dočasne býva u rodiny či známych.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Sterková v prejave pred poslancami zdôraznila, že v súvislosti s bojom proti bezdomovectvu chce „povedať pravdu, taká, aká je“.
Štvrtá vláda Marka Rutteho si cieľ odstrániť problém s ľuďmi bez domova do roku 2030 stanovila v roku 2022 v rámci Národného akčného plánu pre riešenie bezdomovectva. Zámerom bolo upustiť od dočasných núdzových prístreškov v prospech trvalého bývania. Na tento účel bol vyčlenený ročný rozpočet vo výške 450 miliónov eur.
„Aj naďalej sme odhodlaní v tom pokračovať, ale je to nesmierne náročné,“ priznala ministerka, ktorá o svojom zámere informovala parlament už minulý týždeň prostredníctvom listu.
DutchNews.nl uviedol, že hoci súčasná vláda tvrdí, že vynaloží maximálne úsilie na zníženie rastúceho počtu ľudí bez domova prostredníctvom existujúcich plánov na zabezpečenie vhodného bývania, poslanci z viacerých politických strán zostávajú skeptickí a vinia vládu z nedostatočných opatrení.
V reakcii na slová ministerky starostovia štyroch najväčších holandských miest (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht) aj v mene ďalších 40 veľkých mestských samospráv zaslali list poslancom dolnej komory parlamentu. Žiadajú v ňom o dodatočných 100 miliónov eur, ktoré by okrem iného umožnili zriadiť viac núdzových prístreškov a poskytnúť pomoc ľuďom závislým od kokaínu alebo od cracku.
Predstavitelia samosprávy z Haagu napríklad spresnili, že na zabezpečenie prístrešia pre ľudí bez domova potrebujú ďalších 14 miliónov eur. Tie sú potrebné na to, aby ľudia nespávali v parkoch a na verejných priestranstvách, lebo ubytovacie kapacity mesta sú už „beznádejne preplnené“.
Ministerka Sterková však poslancom jasne naznačila, že ďalšie finančné prostriedky zo štátnej kasy nebudú uvoľnené, kým parlament nezistí, na čo sa vynakladajú súčasné zdroje. Zároveň zdôraznila, že zatiaľ neboli stanovené žiadne nové ciele pre odstránenie fenoménu bezdomovectva.
V Holandsku v súčasnosti nemá trvalé bývanie približne 33.000 ľudí vo veku od 18 do 65 rokov. Väčšina z nich sa zdržiava vo veľkých mestách, kde je relatívne jednoduchšie zarobiť si peniaze. Skutočný počet však môže byť ešte vyšší, keďže nie je známe, koľko ľudí bez strechy nad hlavou dočasne býva u rodiny či známych.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)