Holandské poisťovne čelia náporu pacientov trpiacich na dlhý covid

Brusel/Amsterdam 1. marca (TASR) - Očakáva sa, že viac ako polovica ľudí trpiacich dlhodobými účinkami ochorenia COVID-19 sa ani po dvoch rokoch od prekonania choroby nebude môcť vrátiť do práce. S odkazom na zamestnaneckú poisťovňu UWV to v stredu uviedol spravodajský server DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Zamestnanecká poisťovňa dostala minulý rok 1900 žiadostí od ľudí trpiacich na takzvaný dlhý covid o získanie nároku na vyplácanie dlhodobých nemocenských dávok. Tie sú k dispozícii ľuďom, ktorí boli prepustení po tom, čo boli dva roky mimo pracovného pomeru a prišli o najmenej 35 percent svojho príjmu.



Poisťovňa UWV upozornila, že má približne 17.000 ľudí na čakacom zozname na posúdenie prípadov spojených s dlhým covidom, pričom očakáva, že sa tento počet v roku 2023 zvýši.



Doteraz bolo asi 60 percent osôb s dlhým covidom vyhlásených za práceneschopných.



Dlhý covid je definovaný ako symptómy nového koronavírusu, ktoré pretrvávajú dlhšie ako tri mesiace. Pacienti s dlhým covidom sa sťažujú na príznaky, ako je silná bolesť a chronická únava, zrýchlené dýchanie a tlkot srdca, úzkosť a depresia. Mnohí zo žiadateľov o dlhodobé nemocenské dávky prekonali ochorenie na nový koronavírus viackrát.



Tretina žiadostí pochádza od pracovníkov v oblasti zdravotníctva, ktorí tvorili vysoký podiel infekcií v prvej vlne nového koronavírusu na jar 2020, keď boli oslobodení od mnohých karanténnych obmedzení, aby mohli pokračovať v práci s pacientmi na oddeleniach vyhradených pre COVID-19.



Holandská ministerka pre dlhodobú starostlivosť a šport Conny Helderová vo februári tohto roku súhlasila s vypracovaním balíka opatrení na poskytnutie finančnej podpory zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa po prekonaní nákazy novým koronavírusom nemôžu vrátiť do práce. Kresťanské národné odborové združenie (CNV) a Federácia holandských odborov (FNV) už spustili právne kroky, aby zabezpečili finančné odškodné vo výške 22.839 eur pre každého pracujúceho v zdravotníctve, ktorý od prvej vlny pandémie trpí na dlhý covid.