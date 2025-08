Holandské železnice zablokovali karty viacerých digitálnych služieb

Brusel/Amsterdam 5. augusta (TASR) - Holandská železničná spoločnosť Nederlandse Spoorwegen (NS) oznámila, že zablokovala karty viacerých digitálnych platobných služieb vrátane Revolut, Paysafe a Vivid, pretože umožňujú cestujúcim využívať aplikácie, ktorými môžu cestovať zadarmo. Na utorňajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.



Aplikácie týchto digitálnych platobných služieb totiž ponúkajú cestujúcim možnosť vytvoriť si dočasnú virtuálnu kartu, ktorú možno použiť na legitímne odbavenie finančnej transakcie a vzápätí ju odhlásiť. V praxi to znamená, že odstránenie virtuálnej karty po uskutočnení jazdy vlakom anuluje transakcie, ktoré sa spracúvajú až počas noci.



Podľa DutchNews.nl sa o tomto podvode vie už niekoľko rokov, avšak prvýkrát sa stalo, že tieto služby boli zablokované.



Spoločnosť NS sa nechcela vyjadriť k objemu peňazí stratených v dôsledku takýchto podvodov, ale potvrdila, že došlo k „vážnemu zneužitiu“ digitálneho platobného systému.



„Radšej by sme to nerobili, pretože teraz sú sklamaní aj ľudia, ktorí tieto služby využívajú korektne a platia za svoju jazdu. To, že k tomu pristupujeme, však ukazuje, aký vážny problém to je,“ povedal hovorca spoločnosti pre verejnoprávnu televíziu NOS.



Spoločnosť Revolut v tejto súvislosti uviedla, že hľadá právne možnosti „v záujme svojich holandských zákazníkov“, zatiaľ čo Translink, spoločnosť stojaca za digitálnym platobným systémom OVpay, uviedla, že nezmení doterajšie načasovanie spracovania platieb.



„Okamžité spracovanie platby by znamenalo, že registrácia a odhlásenie by trvalo desať až 15 sekúnd. Chceme zrýchliť verejnú dopravu, nie ju spomaliť,“ povedal hovorca platformy Translink. Spoločnosť Vivid naznačila, že sa bude zaoberať „technickým riešením“, ktoré by podľa nej mohlo byť zavedené v septembri. Spoločnosť Paysafe, jediná služba, ktorú verejná železničná doprava zablokovala na celoštátnej úrovni, sa odmietla k situácii vyjadriť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)