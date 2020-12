Holandskí exportéri ovocia a zeleniny sa obávajú zničenia tovaru

Rotterdam 23. decembra (TASR) - Do definitívneho odchodu Británie z Európskej únie zostáva osem dní, pričom Brusel a Londýn doteraz neuzatvorili obchodnú dohodu potrebnú na bezproblémový dovoz a vývoz tovarov. Situácia znepokojuje aj holandských vývozcov ovocia a zeleniny, ktorí sa obávajú dlhotrvajúcich hraničných kontrol a škôd na svojich produktoch.



Holandsko vyviezlo v roku 2019 do Británie zeleninu a ovocie v hodnote približne 2 miliárd eur. V prípade, že EÚ a Británia obchodnú dohodu neuzatvoria, holandské produkty budú podliehať dlhým colným kontrolám.



"Ak sa naše kamióny dostanú do stredu takýchto kolón, pre naše výrobky to bude katastrofa, keďže ako čerstvé potraviny je ich potrebné dostať na pulty čo najskôr," povedal pre agentúru Reuters Daco Sol, manažér pre logistiku Asociácie holandských producentov ovocia a zeleniny. "Každé zdržanie znamená pokles ceny tovaru. Zákazníci chcú konzumovať iba čerstvé potraviny," dodal.



Hlavným uzlom pre prepravu tovarov medzi Holandskom a Britániou je prístav Rotterdam, cez ktorý sa ročne medzi týmito krajinami prepraví zhruba 40 miliónov ton tovaru. Prístav už pripravil stovky dodatočných parkovacích miest, aby sa v termináloch trajektov netvorili dlhé kolóny, ak vodiči nebudú mať v poriadku papiere. Napriek tomu sa Marcel van Bruggen z holandskej firmy ABC Logistics kolón obáva.



"Mám veľké obavy, že dodávky našich produktov budú meškať," povedal. Podľa neho sa mnohé firmy stále nepripravili na možný komplikovaný začiatok budúceho roka, takže keď kamióny dorazia do terminálov, veľký počet vodičov nebude mať potrebné dokumenty.