Holandskí majitelia chcú otvoriť reštaurácie bez ohľadu na opatrenia

Amsterdam 2. decembra (TASR) - Majitelia reštaurácií v Holandsku pohrozili, že svoje prevádzky otvoria 17. januára, a to bez ohľadu na to, aké epidemiologické opatrenia budú v tej dobe v platnosti. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na medializované správy.



Majitelia podnikov sú rozhorčení z toho, že im hrozí zadlženie v dôsledku núteného uzatvorenia počas pandémie koronavírusu. Sťažujú sa navyše na to, že od vlády neprichádza nijaká pomoc. Ako povedali pre agentúru ANP, sú pripravení vládne nariadenia v budúcnosti ignorovať, pretože stratili dôveru v súčasnú vládu.



Bary, kaviarne a reštaurácie sú v Holandsku zatvorené od polovice októbra v rámci opatrení na zastavenie šírenia nákazy. Vláda tvrdí, že by chcela povoliť ich opätovné otvorenie, avšak žiadne konkrétne termíny v tejto súvislosti neuviedla.



Majitelia podnikov vo viacerých mestách vrátane Eindhovenu či Maastrichtu hovoria, že ak vláda neumožní znovuotvorenie do 17. januára budúceho roku, pristúpia k ich znovuotvoreniu bez ohľadu na platné opatrenia.



K tomuto kroku sa zaviazalo 50 z celkových 230 podnikov patriacich pod združenie pohostinstiev v Holandsku (KHN). Naopak, zatiaľ sa k iniciatíve nepridali podniky v Amsterdame, Haagu či Rotterdame. Šéf KHN Rober Willemsen vyzval členské podniky, aby nespôsobovali problémy, ktoré by mohli vyvolať občianske nepokoje.