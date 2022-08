Holandskí pivovarníci protestujú proti zvýšeniu dane na sladené nápoje

Brusel/Amsterdam 22. augusta (TASR) - Združenie holandských pivovarov protestuje proti návrhu vlády o tri percentá zvýšiť daň na sladené nápoje, pretože tento návrh sa vzťahuje aj na nealkoholické pivá. Informuje o tom spravodajca TASR.



Bývalý minister spravodlivosti Fred Teeven, ktorý je v súčasnosti predsedom pivovarskej stavovskej organizácie Združenie holandských pivovarov (Vereniging Nederlandse Brouwers), v rozhovore pre spravodajský internetový server NU.nl upozornil na skutočnosť, že výrobcovia piva sa po dlhé roky snažili vyrábať pivá s nízkym obsahom alkoholu a pivá bez alkoholu, aby znížili spotrebu alkoholu, a teraz sú za to trestaní.



"Spočiatku bolo dôležité, aby ľudia pili menej alkoholu, teraz je problémom cukor. Vždy je tu niečo," uviedol Teeven.



Vláda sa v rámci koaličnej dohody uzniesla na zvýšení dane na sladené nápoje s argumentom, že tieto nápoje sú nezdravé. Daň z nealkoholických nápojov, zavedená v Holandsku pred viac ako 50 rokmi, v praxi znamená, že v súčasnosti výrobcovia odvádzajú približne 3 eurocenty za plechovku, čo sa má zvýšiť na takmer 7 centov.



Týka sa to kolových nápojov, ale aj ovocných štiav, limonád a minerálnych vôd, aj keď voda neobsahuje cukor.



Kritici vládneho návrhu tvrdia, že táto daň nebola koncipovaná s ohľadom na zdravie občanov, ale s cieľom vyberať viac príjmov do štátnej pokladnice.



Predaj nealkoholického piva zažíva v posledných rokoch u holandských pivovarníkov veľký nárast. Podľa informácií združenia pivovarov sa spotreba nealkoholického piva od roku 2010 zvýšila o 500 %. "Asi jedno z 15 vypitých pív je bezalkoholické," opísal situáciu Teeven.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)