Holandskí zamestnávatelia zvýšili kontrolu falošných diplomov
Podľa denníka Algemeen Dagblad vyšetrovania odhaľujúce prezentáciu falošných diplomov, ako aj rastúce využívanie AI spôsobili, že zamestnávatelia sú čoraz viac opatrnejší pri prijímaní nových ľudí.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 20. augusta (TASR) - V posledných rokoch sa v Holandsku výrazne zvýšil počet skríningových agentúr, ktoré na podnet zamestnávateľov preverujú vysokoškolské diplomy a odborné certifikáty uchádzačov o zamestnanie. Na správu denníka NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR. Denník v utorok (19. 8.) informoval, že čoraz viac zamestnávateľov v Holandsku sa obracia na externých odborníkov zo skríningových agentúr, aby preverovali údaje a dokumenty, ktoré uvádzajú uchádzači o prácu.
Podľa denníka Algemeen Dagblad vyšetrovania odhaľujúce prezentáciu falošných diplomov, ako aj rastúce využívanie umelej inteligencie spôsobili, že zamestnávatelia sú čoraz viac opatrnejší pri prijímaní nových ľudí. Denník pripomenul, že nedávno zverejnené údaje Holandskej obchodnej komory ukazujú, že počet skríningových agentúr registrovaných v Holandsku sa zvýšil z 268 v roku 2020 na 353 v tomto roku.
Riaditeľ skríningovej agentúry Disa Global Solutions Harm Voogt pre Algemeen Dagblad potvrdil, že toto podnikanie „prekvitá“, keď agentúra medzi klientov na preverovanie budúcich možných zamestnancov započítava zdravotnícke zariadenia, banky a právnické firmy. „Otázka každej spoločnosti je rovnaká: je Pietje naozaj tým, za koho sa Pietje vydáva?“ opísal situáciu Voogt.
Podľa jeho slov skríningová agentúra bežne kontroluje pravosť diplomov, pracovné skúsenosti, doklady totožnosti, registrácie v zdravotných poisťovniach, osvedčenia o bezúhonnosti a tiež vykonáva pohovory na určenie integrity nádejného zamestnanca.
Voogt zdôraznil, že spoločnosti a zamestnávatelia si môžu mnohé z týchto kontrol vykonať sami, ale „kontrolu všetkého“ považujú za otravnú, s množstvom papierovačiek, aj preto mnoho zamestnávateľov uprednostňuje „externalizáciu“ tejto záležitosti.
Holandský úrad na ochranu údajov zdôraznil, že spoločnosti môžu preverovať uchádzača o prácu iba v prípade, že na to existuje „oprávnený záujem“ a každý zamestnávateľ musí vždy vopred informovať uchádzačov o prácu alebo doterajších zamestnancov o ich preverovaní.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
