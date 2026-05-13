Holandsko aj Belgicko stále dovážajú veľké objemy ruského plynu
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 13. mája (TASR) - Holandsko podobne ako Belgicko ešte stále dováža približne 12 percent skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, hoci sa krajiny EÚ v rámci nariadenia REPowerEU zaviazali, že zakážu akýkoľvek dovoz ruského plynu od budúceho roka. Na stredajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
DutchNews.nl uviedol, že podľa správ Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA) je Holandsko jednou z piatich členských krajín EÚ, ktoré ešte stále dovážajú LNG z Ruska - spolu s Belgickom, Francúzskom, Portugalskom a Španielskom. Belgicko v prvom štvrťroku tohto roka dovážalo až 40 % skvapalneného plynu práve z Ruska.
IEEFA pripomenul, že presné množstvo LNG, ktoré holandský trh nakupuje z Ruska, je ťažké vyčísliť, aj preto, lebo veľká časť tejto komodity, ktorá prichádza do prístavu v Rotterdame, je určená pre iné európske krajiny.
Strategický poradca v oblasti energetiky z Haagskeho centra pre strategické štúdie Jilles van den Beukel pre holandskú verejnoprávnu televíziu NOS povedal, že dovážané množstvá ruského LNG sú „oveľa väčšie ako očakával“. Podľa jeho slov toto množstvo - 12 % dovozu - je len mierne nižšie ako za rovnaké obdobie v roku 2025, keď 13 % plynu dovážaného do Holandska pochádzalo z Ruska, ale zas oveľa nižšie ako v roku 2022, keď dovoz ruského plynu bol na 34-percentnej úrovni.
Mierne zvýšenie dovozu ruského LNG v roku 2025 holandská ministerka pre klímu a zelený rast Sophie Hermansová pripísala dlhodobým nákupným zmluvám, „ktoré nemožno len tak porušiť“.
IEEFA vyzvala európske krajiny, aby zvýšili svoje úsilie o zníženie spotreby plynu investovaním do obnoviteľných zdrojov energie, čo obmedzí ich zraniteľnosť voči cenovým nárastom a prerušeniam dodávok energií. Podľa IEEFA by EÚ mohla do roku 2030 znížiť spotrebu plynu o 14 %, čo by znížilo dopyt po surovine o 23 %.
EÚ stanovila zákaz dovozu ruského plynu námornou prepravou od začiatku roka 2027 a dovoz cez plynovody o pár mesiacov neskôr, od jari 2027. DutchNews.nl pripomenul, že Holandsko podobne ako ďalšie európske krajiny to kompenzuje dovozom väčšieho množstva zemného plynu z USA, ktoré sú v súčasnosti zdrojom 77-percentného dovozu do Holandska.
Van den Beukel však s odkazom na uzavretie Hormuzského prielivu, ktorým sa prepravuje 20 % dodávok skvapalneného plynu, upozornil, že EÚ môže oddialiť platnosť nariadenia REPowerEU.
„Nedivil by som sa, keby Brusel opäť odložil dátum zákazu,“ skonštatoval. Tvrdí, že EÚ na jednej strane nechce ešte viac sprísniť trh s LNG a zvyšovať tak jeho cenu, ale na druhej strane nechce ani plniť ruskú štátnu pokladnicu, ktorá živí Putinovu vojnu na Ukrajine.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
