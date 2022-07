Holandsko bude mať plyn v zime aj v prípade výpadku ruských dodávok

Brusel/Amsterdam 15. júla (TASR) - Holandsko neočakáva nedostatok plynu počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, a to aj v prípade, že by došlo k prerušeniu dodávok plynu z Ruskej federácie. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Na túto situáciu upozornil manažér národnej plynárenskej siete Gasunie Transport Services (GTS), ktorá preskúmala dôsledky možného zastavenia dodávok ruského plynu. Podľa GTS, ak bude splnených niekoľko podmienok, nebudú potrebné povinné odstávky používania plynu.



V súčasnosti Holanďania využívajú o 20 % menej plynu ako zvyčajne v dôsledku vysokých cien. V tomto trende je podľa GTS potrebné pokračovať. Elektrárne na uhlie nesmú mať žiadne obmedzenia kapacity, je potrebné zvýšiť kapacity dovážaného skvapalneného zemného plynu (LNG) a vývoz plynu do Nemecka treba obmedziť na 35 miliárd kubických metrov.



"Pre holandských zákazníkov je dobrou správou, že za určitých podmienok nikto nebude musieť počas zimy vypínať plyn," uviedol riaditeľ GTS Bart Jan Hoevers v tlačovej správe. Spresnil že v najbližších mesiacoch netreba zavádzať iné núdzové opatrenia, napríklad zvýšenie ťažby plynu z nálezísk v okolí Groningenu.



Vláda sľúbila uzavretie plynových polí v Groningene pre opakované lokálne zemetrasenia a poškodzovanie budov, po vypuknutí vojny na Ukrajine a zhoršení energetickej krízy však ministri čelia požiadavkám, aby ťažbu plynu v tejto lokalite neuzavreli.



Hoevers však zároveň upozornil, že je potrebné "spoločne šetriť" pri spotrebe plynu a je nevyhnutné uskladniť dostatočné množstvá zemného plynu a zaistiť maximálne dodávky LNG.



Minulý týždeň sa dcérska spoločnosť Gasunie Eems-Energy Terminal dohodla s dvoma energetickými skupinami na dodávke LNG do Holandska, čím sa obmedzí závislosť Holanďanov od ruského plynu.



Súčasná energetická kríza podľa DutchNews.nl vyústila do stavu, že veľa ľudí má problémy s platením narastajúcich účtov za energiu - v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dvakrát viac ľudí zadlžuje cez programy pomoci a voči vlaňajšku o 30 % viac Holanďanov požiadalo o splátkový kalendár pri platení účtov za energie.