Holandsko čelí kritike ochranárov pre možnú ťažbu plynu vo Waddenzee

Brusel/Amsterdam 10. septembra (TASR) - Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) vyzvala holandskú vládu, aby neplánovala ťažbu v pobrežnej časti Waddenzee. Uviedli v piatok holandská televízna stanica NOS a spravodajský server DutchNews.nl.



Podľa údajov NOS tento návrh presadila holandská ochranárska organizácia Waddenvereniging na nedávnej konferencii IUCN v Marseille, čo väčšina členov medzinárodnej únie schválila.



Koncom augusta holandské ministerstvo hospodárskych záležitostí totiž oznámilo, že podporuje zámery na ťažbu plynu v blízkosti frízskej pobrežnej dediny Ternaard, a to aj napriek plánom na postupné obmedzenie využívania zemného plynu v Holandsku.



Ternaard patrí do oblasti Waddenzee, pobrežnej časti Severného mora medzi obývanými a neobývanými Frízskymi ostrovmi a pevninou Holandska, Nemecka a Dánska. Je to 500 kilometrov (km) dlhá a priemerne 20 km široká oblasť s nesmiernou ekologickou hodnotou. Väčšina jej rozlohy je od roku 2009 registrovaná ako chránená krajinná oblasť.



Podľa hovorcu Waddenverenigingu postoj a výzva IUCN znamená, že skupiny na ochranu prírody na celom svete vyzývajú holandskú vládu, aby nechala na pokoji ložiská plynu vo Waddenzee.



"Je to jedinečné dedičstvo UNESCO a chránená oblasť, ktorá má veľký význam napríklad pre vtáky lietajúce zo Sibíri do Afriky," uvádza sa v správe holandských ochranárov.



DutchNews.nl pripomenul, že okrem ochranárskych skupín proti ťažbe plynu sú aj niektorí miestni poslanci v Ternaarde. Lokalita Ternaard je jedným zo 175 malých plynových polí, na ktorých využívanie má licenciu holandská ťažobná spoločnosť NAM. Holandsko v súčasnosti postupne ruší ťažbu plynu v okolí mesta Groningen pre zemetrasenia a poklesy pôdy, ktoré spôsobuje prepad pôdy po odstránení podzemných ložísk plynu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)