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Holandsko čelí novému fenoménu: Pribúdajú ekonomickí bezdomovci
Táto skupina bezdomovcov je do značnej miery pre úrady „neviditeľná“, pretože nedostávajú pomoc od obce. Majú prácu, príjem a väčšinou aj spoločenské zázemie.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 22. júla (TASR) - Bytová kríza vytvorila v Holandsku úplne novú a rastúcu skupinu bezdomovcov: ekonomických bezdomovcov. Táto skupina pozostáva z ľudí, ktorí majú platené zamestnanie, ale skončia na ulici, pretože si jednoducho nevedia nájsť bývanie. Na správy informačných portálov EenVandaag a NL Times upozornil spravodajca TASR.
EenVandaag informuje, že v Rotterdame vznikla nadácia Stichting Binnenslapers, ktorá chce pomáhať práve tejto skupine. Zakladateľ nadácie Marcel van de Ven upozornil, že ide o celkom novú cieľovú skupinu. „Z dôvodu obrovského nedostatku bývania čoraz viac ľudí si nemôže nájsť domov po rozvode alebo po uplynutí dočasnej nájomnej zmluvy. V dôsledku toho končia na ulici,“ vysvetlil. Dodal, že táto skupina je veľká a rastie. Len v Rotterdame je 8000 až 9000 ekonomických bezdomovcov.
Van de Ven upozornil, že verejnosť si bezdomovectvo spája väčšinou s ľuďmi, ktorí vyberajú kontajnery, sú závislí od alkoholu alebo drog. Ale ekonomickí bezdomovci sú podľa jeho slov „ľudia, ktorí pracujú, majú usporiadaný život a normálnu existenciu“, až kým ich okolnosti nepripravia o bývanie.
Táto skupina bezdomovcov je do značnej miery pre úrady „neviditeľná“, pretože nedostávajú pomoc od obce. Majú prácu, príjem a väčšinou aj spoločenské zázemie.
Podľa Van de Vena však obce musia začať ponúkať pomoc ekonomickým bezdomovcom. „Po dvoch týždňoch bez domova vaša hlava prestane fungovať. Potom už len prežívate a život sa stane jedným veľkým chaosom,“ opísal situáciu, ktorá sa podľa neho môže rýchlo zhoršiť, lebo tieto osoby ľahko podľahnú alkoholu či drogám.
EenVandaag opísal príbeh mladého ekonomického bezdomovca, ktorý so svojím päťročným synom zostal bez bývania po rozchode s manželkou. Aj napriek tomu sa snaží udržať si prácu, vozí syna do školy a bojí sa chvíle, keď sa mu ostatné deti začnú vysmievať, že je bezdomovec. Mladý muž, ktorý vystupuje pod pseudonymom Jaap, opísal, že najskôr hľadal pomoc u kamarátov, pár dní núdzovo prespal u matky, ktorá býva v dome pre seniorov, a keď sa vyčerpali všetky možnosti, začali so synom prespávať v jeho aute, ďaleko od mesta.
Obec, kde Jaap pracuje, mu pomôcť odmietla, pretože má prácu a je „sebestačný“.
„Možno by som mal dať výpoveď v práci. Ak začnem poberať sociálne dávky a budem sa hrať na obeť, vláda tu zrazu bude,“ opísal Jaap, ako funguje systém. Nakoniec pomohla nadácia Stichting Binnenslapers, ktorá mu a jeho synovi poskytla izbu v „prechodnom hoteli“ na tri mesiace a pomáha mu hľadať iné ubytovanie.
Informačný portál DutchNews.nl začiatkom júla takisto upozornil na fenomén ekonomického bezdomovectva v súvislosti s vládnymi plánmi zakázať zamestnávanie v bitúnkoch a mäsokombinátoch dočasných pracovníkov cez sprostredkovateľské agentúry. Ide o tisíce pracovníkov, väčšinou z krajín východnej Európy. Mnohí z nich po strate práce naviazanej na pobyt v ubytovniach alebo sporoch so zamestnávateľom končia v útulkoch pre bezdomovcov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
EenVandaag informuje, že v Rotterdame vznikla nadácia Stichting Binnenslapers, ktorá chce pomáhať práve tejto skupine. Zakladateľ nadácie Marcel van de Ven upozornil, že ide o celkom novú cieľovú skupinu. „Z dôvodu obrovského nedostatku bývania čoraz viac ľudí si nemôže nájsť domov po rozvode alebo po uplynutí dočasnej nájomnej zmluvy. V dôsledku toho končia na ulici,“ vysvetlil. Dodal, že táto skupina je veľká a rastie. Len v Rotterdame je 8000 až 9000 ekonomických bezdomovcov.
Van de Ven upozornil, že verejnosť si bezdomovectvo spája väčšinou s ľuďmi, ktorí vyberajú kontajnery, sú závislí od alkoholu alebo drog. Ale ekonomickí bezdomovci sú podľa jeho slov „ľudia, ktorí pracujú, majú usporiadaný život a normálnu existenciu“, až kým ich okolnosti nepripravia o bývanie.
Táto skupina bezdomovcov je do značnej miery pre úrady „neviditeľná“, pretože nedostávajú pomoc od obce. Majú prácu, príjem a väčšinou aj spoločenské zázemie.
Podľa Van de Vena však obce musia začať ponúkať pomoc ekonomickým bezdomovcom. „Po dvoch týždňoch bez domova vaša hlava prestane fungovať. Potom už len prežívate a život sa stane jedným veľkým chaosom,“ opísal situáciu, ktorá sa podľa neho môže rýchlo zhoršiť, lebo tieto osoby ľahko podľahnú alkoholu či drogám.
EenVandaag opísal príbeh mladého ekonomického bezdomovca, ktorý so svojím päťročným synom zostal bez bývania po rozchode s manželkou. Aj napriek tomu sa snaží udržať si prácu, vozí syna do školy a bojí sa chvíle, keď sa mu ostatné deti začnú vysmievať, že je bezdomovec. Mladý muž, ktorý vystupuje pod pseudonymom Jaap, opísal, že najskôr hľadal pomoc u kamarátov, pár dní núdzovo prespal u matky, ktorá býva v dome pre seniorov, a keď sa vyčerpali všetky možnosti, začali so synom prespávať v jeho aute, ďaleko od mesta.
Obec, kde Jaap pracuje, mu pomôcť odmietla, pretože má prácu a je „sebestačný“.
„Možno by som mal dať výpoveď v práci. Ak začnem poberať sociálne dávky a budem sa hrať na obeť, vláda tu zrazu bude,“ opísal Jaap, ako funguje systém. Nakoniec pomohla nadácia Stichting Binnenslapers, ktorá mu a jeho synovi poskytla izbu v „prechodnom hoteli“ na tri mesiace a pomáha mu hľadať iné ubytovanie.
Informačný portál DutchNews.nl začiatkom júla takisto upozornil na fenomén ekonomického bezdomovectva v súvislosti s vládnymi plánmi zakázať zamestnávanie v bitúnkoch a mäsokombinátoch dočasných pracovníkov cez sprostredkovateľské agentúry. Ide o tisíce pracovníkov, väčšinou z krajín východnej Európy. Mnohí z nich po strate práce naviazanej na pobyt v ubytovniach alebo sporoch so zamestnávateľom končia v útulkoch pre bezdomovcov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)