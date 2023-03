Holandsko chce, aby nove jadrové elektrárne staval štátny podnik

Brusel/Amsterdam 13. marca (TASR) - Holandské strany z vládnej koalície, Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA), chcú, aby za výstavbu a prevádzku dvoch nových jadrových elektrární v meste Borssele zodpovedal skôr štát ako súkromné spoločnosti. Uviedli v pondelok denník Telegraaf a spravodajský server DutchNews.nl.



Obe politické strany chcú, aby štát založil vlastnú spoločnosť, ktorá v nasledujúcich desaťročiach bude vyrábať bezuhlíkovú elektrinu, teda bez emisií CO2. Poslanci Silvio Erkens (VVD) a Henri Bontenbal (CDA) uviedli, že takýto štátny podnik sa potom môže sústreďovať na hľadanie súkromných investorov, napríklad aj penzijné fondy, a to za čo najnižšie náklady na výstavbu.



"Ak bude štát zohrávať významnú úlohu, umožní to aj skorší začiatok prác. Výstavba nových jadrových elektrární si vyžaduje veľké investície a elektrárne môžu fungovať 60 až 80 rokov," uviedol Erkens pre Telegraaf. Spresnil, že stabilná vládna politika je v tejto oblasti kľúčová a upozornil, že nestabilná politika môže, naopak, viesť k vážnemu prekročeniu nákladov na výstavbu jadrových elektrární.



Jadrová energia sa vrátila do politického programu v Holandsku v roku 2020, keď poslanci schválili návrh vyzývajúci vládu, aby sa "vážne zaoberala" možnosťou výstavby nových jadrových elektrární. Nová koaličná vláda premiéra Marka Rutteho neskôr súhlasila s výstavbou dvoch nových jadrových elektrární.



Holandsko má v súčasnosti iba jednu jadrovú elektráreň, v lokalite Borssele v provincii Zeeland na pobreží Severného mora, ktorá produkuje približne tri percentá všetkej holandskej spotreby energie.