Holandsko chce pritvrdiť boj proti nelegálnym pracovníkom mimo EÚ

Brusel/Amsterdam 13. januára (TASR) - Holandsko čelí zvyšujúcemu sa počtu nelegálnych pracovníkov z krajín mimo EÚ a preto koaličná pravicová vláda namiesto udeľovania pokút zvažuje aj možnosť zaviesť tresty odňatia slobody pre sprostredkovateľské agentúry a zamestnávateľov. Na správy verejnoprávnej televízie NOS a denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Televízia NOS s odvolaním sa na inšpektorát práce pripomenula, že vláda pracuje na systéme udeľovania licencií pre zamestnávateľské agentúry, pričom nové opatrenia by mali vstúpiť do platnosti až na budúci rok. Dovtedy agentúry na sprostredkovanie práce, ktoré fungujú mimo pravidiel, pokračujú v nábore a vo vykorisťovaní pracovníkov z tretích krajín a rozširujú svoju pôsobnosť aj do krajín mimo EÚ.



Pri nedávnej razii v skleníkoch v okrese Westland na západe Holandska inšpektori objavili 20 nelegálnych pracovníkov z Gruzínska. Sprostredkovateľská agentúra a zamestnávateľ budú musieť zaplatiť pokuty v stovkách tisíc eur, upozornil denník NL Times.



"Cítiť, že je nedostatok európskych pracovníkov, ktorí by boli po ruke. Potom sa hľadajú najrôznejšie spôsoby, ako prilákať ľudí z krajín mimo EÚ," povedala pre televíziu NOS vedúca holandského Národného inšpektorátu práce Marijke Kapteinová. Podľa jej slov v súčasnosti v Holandsku pracuje 600.000 až 800.000 zahraničných pracovníkov, ktorí vykonávajú nízkokvalifikované práce, pričom tento počet každoročne narastá o 40.000 až 50.000 ďalších pracovníkov. V súvislosti s nimi sa dá hovoriť o vykorisťovaní. Pracovníci z krajín mimo EÚ sú často ubytovaní v neadekvátnych ubytovacích zariadeniach, bez zdravotného krytia a v prípade choroby im hrozí okamžité prepustenie.



Kapteinová zdôraznila, že treba urobiť politické rozhodnutia o tom, ktoré časti národnej ekonomiky ešte môžu rásť a ktoré sektory by sa mali zachovať alebo zmenšiť. "Sme krajina s nízkymi mzdami s obrovskou koncentráciou aktivít na malom území. To nie je udržateľné. Súčasný rast migrujúcich pracovníkov škodí bývaniu, systému vzdelávania a zdravotnej starostlivosti," vysvetlila.



Minister sociálnych záležitostí Eddy van Hijum v tejto súvislosti pre NOS uviedol, že Holandsko sa stalo "príliš závislým" od lacnej pracovnej sily a príliš veľa sektorov je závislých od pracovných migrantov, aby mohli riešiť svoje problémy. Minister povedal, že by pomohlo viac kontrol a prísnejšie tresty.



Vládny kabinet už naznačil, že v priebehu januára ministri budú diskutovať o právnych opatreniach, ktoré uľahčia stíhanie zamestnávateľov a sprostredkovateľských agentúr, so sprísnením trestov vrátane väzenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)