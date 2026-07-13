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Holandsko chce viac vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia
Cieľom stratégie je udržať ekonomický rast v priemere 1,5 % HDP ročne, keďže populácia starne a zamestnávatelia sa snažia obsadiť kvalifikované pracovné miesta.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 13. júla (TASR) - Holandská vláda plánuje aktívne prijímať vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov v štyroch kľúčových sektoroch - digitalizácia a umelá inteligencia, obrana a bezpečnosť, energetické a klimatické technológie a biologické vedy a biotechnológie. Na pondelňajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.
Podľa DutchNews.nl tento plán je súčasťou národnej stratégie pre talenty, ktorú vládny kabinet schválil 10. júla. Uvádza štyri sektory, v ktorých musí Holandsko chrániť svoje silné stránky, keďže domáca populácia starne a kvalifikované pracovné miesta zostávajú neobsadené.
V stratégii sa uvádza, že Holandsko by malo znížiť svoju závislosť od menej platenej práce, ktorú často vykonávajú imigranti zo strednej a východnej Európy v sektoroch, ako je spracovanie mäsa a logistika.
Dvojitý prístup k pracovníkom z tretích krajín predstavuje posun od predchádzajúcej vlády, ktorá sa snažila znížiť počet zahraničných študentov a kvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich do Holandska. Denník Financieele Dagblad upozornil, že terajšia vláda chce spojiť sily s verejnými orgánmi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vypracovať opatrenia pre trh práce, vzdelávanie, zdaňovanie a migráciu. Pre zahraničných pracovníkov, ktorí už v Holandsku sú, nová stratégia ponecháva daňovú úľavu vo výške 30 %.
Zmena postoja vlády znamená, že univerzity a vysoké školy budú môcť opäť prijímať zamestnancov zo zahraničia a ministerka školstva Rianne Letschertová v tejto súvislosti uviedla, že ponúkané vzdelávanie v anglickom jazyku na univerzitách zostane.
Letschertová zdôraznila, že súčasná vláda musí vynaložiť úsilie na nápravu atmosféry z posledných rokov, ktorá podľa nej niektorých zahraničných študentov prinútila pochybovať o kvalite holandských škôl.
Cieľom stratégie je udržať ekonomický rast v priemere 1,5 % HDP ročne, keďže populácia starne a zamestnávatelia sa snažia obsadiť kvalifikované pracovné miesta.
Štyri uvedené sektory boli vybrané aj na základe rady bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti ASML Petra Wenninka a bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho, ktorí napísali správu o budúcnosti konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ).
Vláda zvažuje aj pilotný projekt na prilákanie kvalifikovaných remeselníkov, ako sú inštalatéri a elektrikári, podľa vzoru Nemecka. Minulý týždeň vláda potvrdila zákaz zamestnancov cez sprostredkovateľské agentúry v mäsospracujúcom priemysle, ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2028.
Podľa DutchNews.nl tento plán je súčasťou národnej stratégie pre talenty, ktorú vládny kabinet schválil 10. júla. Uvádza štyri sektory, v ktorých musí Holandsko chrániť svoje silné stránky, keďže domáca populácia starne a kvalifikované pracovné miesta zostávajú neobsadené.
V stratégii sa uvádza, že Holandsko by malo znížiť svoju závislosť od menej platenej práce, ktorú často vykonávajú imigranti zo strednej a východnej Európy v sektoroch, ako je spracovanie mäsa a logistika.
Dvojitý prístup k pracovníkom z tretích krajín predstavuje posun od predchádzajúcej vlády, ktorá sa snažila znížiť počet zahraničných študentov a kvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich do Holandska. Denník Financieele Dagblad upozornil, že terajšia vláda chce spojiť sily s verejnými orgánmi a vzdelávacími inštitúciami s cieľom vypracovať opatrenia pre trh práce, vzdelávanie, zdaňovanie a migráciu. Pre zahraničných pracovníkov, ktorí už v Holandsku sú, nová stratégia ponecháva daňovú úľavu vo výške 30 %.
Zmena postoja vlády znamená, že univerzity a vysoké školy budú môcť opäť prijímať zamestnancov zo zahraničia a ministerka školstva Rianne Letschertová v tejto súvislosti uviedla, že ponúkané vzdelávanie v anglickom jazyku na univerzitách zostane.
Letschertová zdôraznila, že súčasná vláda musí vynaložiť úsilie na nápravu atmosféry z posledných rokov, ktorá podľa nej niektorých zahraničných študentov prinútila pochybovať o kvalite holandských škôl.
Cieľom stratégie je udržať ekonomický rast v priemere 1,5 % HDP ročne, keďže populácia starne a zamestnávatelia sa snažia obsadiť kvalifikované pracovné miesta.
Štyri uvedené sektory boli vybrané aj na základe rady bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti ASML Petra Wenninka a bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho, ktorí napísali správu o budúcnosti konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ).
Vláda zvažuje aj pilotný projekt na prilákanie kvalifikovaných remeselníkov, ako sú inštalatéri a elektrikári, podľa vzoru Nemecka. Minulý týždeň vláda potvrdila zákaz zamestnancov cez sprostredkovateľské agentúry v mäsospracujúcom priemysle, ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2028.