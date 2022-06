Holandsko chce znížiť počet fajčiarov vysokými cenami za cigarety

Brusel/Amsterdam 1. júna (TASR) - Balíček cigariet by mohol v Holandsku o 17 rokov stáť až 47 eur. Uviedli to v stredu spravodajský server DutchNews.nl a denník Telegraaf s odkazom na štátneho tajomníka zdravotníctva Maartena van Ooijena.



Podľa uvedených zdrojov, ktoré cituje TASR, ministerstvo zdravotníctva chce badateľne znížiť počet fajčiarov v krajine - zo súčasných 20 percent na sedem percent okolo roku 2040.



Cena cigariet by sa mala už na budúci rok zvýšiť na 10 eur za jedno balenie, ale van Ooijen chce nasledovať systém, ktorý zaviedla Austrália, a postupne zvyšovať cenu cigariet tak, že fajčiari sa svojho zlozvyku vzdajú.



Podľa denníka Telegraaf štátny tajomník v súčasnosti diskutuje o svojom pláne s rôznymi politickými stranami, aby zistil, či jeho návrh získa dostatočnú politickú podporu.



Minulý rok výskum publikovaný Maastrichtskou univerzitou ukázal, že náklady na fajčenie sa pre fajčiarov stávajú problémom až vtedy, keď ceny cigariet enormne stúpnu. Takmer 50 percent opýtaných uviedlo, že prestanú fajčiť len vtedy, ak cena jednej škatuľky cigariet prekročí sumu 60 eur. V Austrálii teraz fajčiari dajú okolo 24 eur za škatuľku s 20 kusmi cigariet. V Holandsku sa dnešné ceny pohybujú v priemere okolo 8,20 eura.



Prieskumy v Holandsku naznačili, že približne 20 percent populácie pravidelne fajčí. Vláda si už v roku 2018 stanovila za cieľ do roku 2040 znížiť počet pravidelných fajčiarov na päť percent.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)