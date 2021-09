Holandsko dá miliardy eur na zvýšenie dodávok udržateľnej energie

Amsterdam 21. septembra (TASR) - Holandsko plánuje vynaložiť miliardy eur na zvýšenie dodávok udržateľnej energie v nasledujúcom roku, keďže sa jeho ekonomika zotavuje z krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19. Informovala o tom v utorok vláda.



Rozpočet na rok 2022 zahŕňa až 7 miliárd eur na dotácie na projekty v oblasti udržateľnej energie a ďalšie opatrenia na boj proti zmene klímy, pretože krajina sa snaží splniť environmentálne ciele, ktoré v uplynulých rokoch do značnej miery nedosiahla.



Plány na klimatické výdavky sú najvýraznejším prvkom rozpočtu, ktorý ponecháva mnoho ďalších otázok nedotknutých, pretože vláda je stále v postavení úradníka, osem mesiacov po tom, ako odstúpila pre škandál okolo prídavkov na deti.



Snahy o zostavenie novej vlády viaznu od marcových volieb, v ktorých konzervatívna strana premiéra Marka Rutteho získala síce najviac hlasov, ale nie dosť na to, aby mohla vládnuť bez koaličných partnerov.



Vlečúci sa proces zotavovania vlády negatívne zasiahol dôveru širokej verejnosti v politické inštitúcie, ukázali prieskumy verejnej mienky. Holandskej ekonomike, ktorá sa v uplynulých mesiacoch zotavila z poklesu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu, to však neublížilo viac, ako mnohým jej susedom.



Očakáva sa, že piata najväčšia ekonomika eurozóny v tomto roku vzrastie o 3,9 % a v budúcom roku o 3,5 % po rekordnom poklese takmer 4 % v roku 2020 v dôsledku pandémie.



Ekonomické oživenie je viditeľné aj na trhu práce, kde bary a reštaurácie majú problém nájsť dostatok zamestnancov, ktorí by im umožnili úplné otvorenie.



Bohatá vládna podpora pomohla mnohým spoločnostiam prežiť pandémiu a udržala nezamestnanosť na historických minimách. V súčasnosti je pritom viac pracovných ponúk, než ľudí, ktorí hľadajú prácu.



Podľa hlavnej ekonómky ING Marieke Blomovej sa holandskej ekonomike darí oveľa lepšie, ako sa očakávalo, varuje však, že politická nestabilita predstavuje riziko pre budúcnosť.



"Naliehavé problémy, ako sú dlhodobá klimatická politika, dôchodky, trh práce či reformy bývania, sú už viac ako rok nedotknuté. To vytvára neistotu, pretože spoločnosti ochotné investovať do čistejších výrobných technológií a zamestnanci nevedia, čo môžu očakávať," dodala.