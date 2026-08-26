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Holandsko do zimy nestihne splniť ciele EÚ pre zásoby plynu
K 24. augustu boli holandské zásobníky plynu naplnené približne na 44 % svojej kapacity.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 26. augusta (TASR) - Holandsko do nadchádzajúcej zimy vstúpi s menšími rezervami plynu, než dúfalo a ako od členských krajín Európskej únie (EÚ) požaduje Európska komisia (EK). Cieľ naplnenia zásobníkov plynu už nie je dosiahnuteľný, povedala spoločnosť Gasunie pre informačný portál NU.nl, informuje bruselský spravodajca TASR. Holandsko je tak zraniteľné, ak bude zima chladnejšia ako zvyčajne, alebo ak dôjde k neočakávaným prerušeniam dodávok energií.
K 24. augustu boli holandské zásobníky plynu naplnené približne na 44 % svojej kapacity. V rovnakom období v roku 2023 to bolo 94 %, v roku 2024 bol stav 88 % a v minulom roku 63 %.
Cieľ stanovený EK ku koncu augusta je 74-percentné naplnenie zásobníkov, čo zodpovedá približne 107 terawatthodinám (TWh) plynu na nadchádzajúcu zimu. Gasunie odporučila uskladniť 115 TWh, ale tvrdí, že oba ciele sú nedosiahnuteľné.
„Na základe najnovšieho vývoja Holandsko nesplní predtým stanovený cieľ naplnenia zásobníkov na túto zimu,“ povedal pre NU.nl hovorca spoločnosti.
Firma zároveň zdôraznila, že to neznamená, že túto zimu nebude dostatok plynu pre obyvateľov a podniky alebo že je ohrozená bezpečnosť dodávok. Platí však, že bez dodatočných opatrení nie je Holandsko dostatočne pripravené na mimoriadne chladnú zimu. Gasunie tiež uviedla, že už dávnejšie varovala ministerstvo klímy a zeleného rastu pred pomalým plnením zásobníkov.
Hlavným dôvodom, prečo sú zásoby plynu menej naplnené ako v predošlých rokoch je to, že komerčné spoločnosti neskladujú takmer žiadny plyn, a to najmä kvôli vysokým cenám tejto komodity. Súčasná letná cena plynu je vyššia ako očakávaná zimná cena, čo robí skladovanie plynu komerčne nerentabilným. Štátna spoločnosť Energie Beheer Nederland (EBN) preto v mene vlády skladuje plyn v lokalitách Norg, Grijpskerk a Bergermeer.
K 24. augustu boli holandské zásobníky plynu naplnené približne na 44 % svojej kapacity. V rovnakom období v roku 2023 to bolo 94 %, v roku 2024 bol stav 88 % a v minulom roku 63 %.
Cieľ stanovený EK ku koncu augusta je 74-percentné naplnenie zásobníkov, čo zodpovedá približne 107 terawatthodinám (TWh) plynu na nadchádzajúcu zimu. Gasunie odporučila uskladniť 115 TWh, ale tvrdí, že oba ciele sú nedosiahnuteľné.
„Na základe najnovšieho vývoja Holandsko nesplní predtým stanovený cieľ naplnenia zásobníkov na túto zimu,“ povedal pre NU.nl hovorca spoločnosti.
Firma zároveň zdôraznila, že to neznamená, že túto zimu nebude dostatok plynu pre obyvateľov a podniky alebo že je ohrozená bezpečnosť dodávok. Platí však, že bez dodatočných opatrení nie je Holandsko dostatočne pripravené na mimoriadne chladnú zimu. Gasunie tiež uviedla, že už dávnejšie varovala ministerstvo klímy a zeleného rastu pred pomalým plnením zásobníkov.
Hlavným dôvodom, prečo sú zásoby plynu menej naplnené ako v predošlých rokoch je to, že komerčné spoločnosti neskladujú takmer žiadny plyn, a to najmä kvôli vysokým cenám tejto komodity. Súčasná letná cena plynu je vyššia ako očakávaná zimná cena, čo robí skladovanie plynu komerčne nerentabilným. Štátna spoločnosť Energie Beheer Nederland (EBN) preto v mene vlády skladuje plyn v lokalitách Norg, Grijpskerk a Bergermeer.