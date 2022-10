Holandsko hlási 50-percentný nárast používania tepelných čerpadiel

Brusel/Amsterdam 3. októbra (TASR) - Počet tepelných čerpadiel používaných v Holandsku vzrástol v roku 2021 takmer o 50 percent, keď sa tisíce majiteľov domov rozhodli zrušiť plynové ústredné kúrenie. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Prechod na nový spôsob vykurovania sa však v menšej miere dotkol škôl, nemocníc a ďalších verejných budov. Tam bol medziročný nárast používania tepelných čerpadiel iba na úrovni 12 %, uviedol DutchNews.nl s odkazom na oficiálne údaje národnej štatistickej agentúry CBS.



Celkovo bolo v minulom roku nainštalovaných 368.000 nových tepelných čerpadiel, z toho 325.000 bolo umiestnených v súkromných domoch. V súčasnosti sa v krajine používa približne 1,3 milióna tepelných čerpadiel, čo predstavuje 6 % celkovej spotreby energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov.



Holandská vláda chce, aby všetky domácnosti postupne prešli z tradičných vykurovacích systémov na iné zdroje, čo je súčasť plánov na zastavenie využívania zemného plynu v Holandsku do roku 2050. Podľa plánov vlády všetky nové vykurovacie systémy zavádzané po roku 2026 by mali byť poháňané tepelnými čerpadlami.



DutchNews.nl však upozornil na nedostatok inžinierov na inštaláciu tepelných čerpadiel i na vysokú cenu a množstvo priestoru, ktoré takéto zariadenie zaberá.



Hybridné tepelné čerpadlo stojí od 5000 do 7000 eur, čo je približne trojnásobok ceny plynového kotla. Domácnosti môžu získať späť približne tretinu nákladov prostredníctvom dotácií, ale mnohé domy musia zároveň byť lepšie zaizolované, aby ich majitelia pocítili výhody v podobe nižších účtoch za kúrenie.



Majitelia domov s tepelnými čerpadlami čelia vyšším účtom za energiu aj preto, že z vládneho stropu na ceny nemajú taký úžitok ako domácnosti so zmiešanou výrobou energie - napríklad tradičné vykurovanie a solárne panely. Poslanci preto vyzvali vládu, aby pri finalizácii budúcej dohody o energetickom strope zohľadnila aj stanovisko vlastníkov tepelných čerpadiel.