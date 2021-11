Holandsko je atraktívnou krajinou pre schránkové firmy a daňové úniky

Brusel/Amsterdam 23. novembra (TASR) - Holandsko je pre spoločnosti a zločincov stále atraktívnym miestom, kde sa môžu vyhýbať plateniu daní a ukrývať hotovosť pomocou fiktívnych schránkových firiem, a to aj napriek úsiliu vlády o riešenie tohto problému. Uviedol spravodajský server DutchNews.nl, s odkazom na pondelňajšie vyjadrenie osobitnej vládnej komisie.



Komisia upozornila, že Holandsko aj naďalej zostáva hlavným hráčom pri odkláňaní finančných tokov, pričom súčasná situácia poškodzuje povesť Holandska, má malý ekonomický prínos, a preto vyzvala vládu, aby podnikla ďalšie kroky k náprave tohto stavu.



V roku 2019 bolo v Holandsku približne 12.400 schránkových spoločností s hodnotou 4500 miliárd eur, čo je približne 5,5-násobok hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Osobitná komisia upozornila, že tieto fiktívne spoločnosti vytvorili len 3000 až 4000 pracovných miest a zaistili menej ako 1 % daňových príjmov krajiny.



Hlavnými výhercami tejto situácie boli nadnárodné spoločnosti a ich daňoví poradcovia. Komisia preto odporučila vláde, aby podnikla kroky na zvýšenie daňovej transparentnosti, rozšírenie dohľadu a žiadala podrobnejšie finančné výkazy od schránkových firiem. Pomôcť by mali najmä zmeny v registri konečných užívateľov výhod (UBO), ktoré objasnia, kto sa skrýva za fiktívnymi spoločnosťami.



Minister pre dane Hans Vijlbrief v reakcii na tieto správy uviedol, že vláda bude aj naďalej zohrávať proaktívnu úlohu pri zlepšovaní medzinárodného daňového režimu krajiny, no bude na rozhodnutí budúcej vlády, a nie terajšej dočasnej, či odporúčania osobitnej komisie uvedie do praxe alebo nie.



Rebríček mimovládnej organizácie Tax Justice Network zverejnený začiatkom tohto roka naznačil, že Holandsko zostáva dôležitým miestom pre daňové úniky, pričom iba Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Bermudy zohrávajú v tejto oblasti väčšiu úlohu, keď pomáhajú nadnárodným korporáciám platiť nižšie dane.



Holandsko sa do tejto pozície dostalo vďaka medzerám v legislatíve, ktoré umožňovali prevod úrokov, licenčných poplatkov a dividend inam, a spôsobu, akým môžu nadnárodné spoločnosti kompenzovať straty, zaúčtované v inej jurisdikcii.



Ministerstvo financií však tvrdí, že odchádzajúci vládny kabinet výrazne pokročil pri odstraňovaní daňových únikov, keď prijal nové pravidlá týkajúce sa úrokov a licenčných poplatkov a ďalšie zmeny, ktoré začnú platiť v roku 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)