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Holandsko je druhý najväčší európsky vývozca zariadení pre vývoj

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Holandsko sa podieľa siedmimi percentami na svetovom vývoze tovaru súvisiaceho s AI.

Autor TASR
Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandsko je po Nemecku najväčším európskym vývozcom zariadení, ktoré umožňujú vývoj a aplikáciu umelej inteligencie (AI) a jedenástym vývozcom v globálnom meradle. Podľa denníka NL Times na to upozornila holandská úverová poisťovňa Atradius, informuje spravodajca TASR.

Holandsko sa podieľa siedmimi percentami na svetovom vývoze tovaru súvisiaceho s AI. Hodnota vývozu presahujúca ročne 80 miliárd eur ju radí na 11. miesto na svete. Podľa NL Times sa Holandsko spolieha predovšetkým na zariadenia na výrobu čipov a ich logistickú funkciu. Vďaka spoločnosti ASML je krajina najväčším svetovým vývozcom strojov na výrobu polovodičov.

Okrem toho Holandsko zohráva aj dôležitú logistickú úlohu pri reexporte routerov a sieťových prepínačov, uvádza sa v správe poisťovne Atradius, ktorá zároveň upozorňuje, že globálny trh je „vysoko koncentrovaný“.

Ázijské ekonomiky sa podieľajú 65 % na vývoze zariadení súvisiacich s AI. Okrem toho 15 najväčších exportných krajín predstavuje až 90 % svetového vývozu. Európa v mnohých kľúčových komponentoch zostáva závislá od malého počtu krajín v Ázii a od Spojených štátov.

Práve teraz, keď sa umelá inteligencia rýchlo rozvíja, táto koncentrácia robí dodávateľský hodnotový reťazec zraniteľnejším voči geopolitickému napätiu a narušeniam obchodu,“ zhodnotil situáciu ekonóm Theo Smid zo spoločnosti Atradius. Podľa jeho slov je preto pre Európu kľúčové znížiť závislosť, kdekoľvek je to možné, a posilniť si vlastnú pozíciu v kľúčových častiach hodnotového reťazca umelej inteligencie. „To sa dá dosiahnuť väčšou diverzifikáciou dodávateľov a investíciami do európskych technologických kapacít,“ povedal.

Vývoj a aplikácia umelej inteligencie si vyžaduje množstvo tovarov vrátane surovín, procesorov, pamäťových čipov, serverov, sieťových zariadení a strojov na výrobu čipov. Globálny vývoz tovarov súvisiacich s umelou inteligenciou predstavoval v roku 2024 hodnotu viac ako 2,9 bilióna eur, čo je približne trikrát viac ako pred desiatimi rokmi.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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