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Holandsko je druhý najväčší európsky vývozca zariadení pre vývoj
Holandsko sa podieľa siedmimi percentami na svetovom vývoze tovaru súvisiaceho s AI.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandsko je po Nemecku najväčším európskym vývozcom zariadení, ktoré umožňujú vývoj a aplikáciu umelej inteligencie (AI) a jedenástym vývozcom v globálnom meradle. Podľa denníka NL Times na to upozornila holandská úverová poisťovňa Atradius, informuje spravodajca TASR.
Holandsko sa podieľa siedmimi percentami na svetovom vývoze tovaru súvisiaceho s AI. Hodnota vývozu presahujúca ročne 80 miliárd eur ju radí na 11. miesto na svete. Podľa NL Times sa Holandsko spolieha predovšetkým na zariadenia na výrobu čipov a ich logistickú funkciu. Vďaka spoločnosti ASML je krajina najväčším svetovým vývozcom strojov na výrobu polovodičov.
Okrem toho Holandsko zohráva aj dôležitú logistickú úlohu pri reexporte routerov a sieťových prepínačov, uvádza sa v správe poisťovne Atradius, ktorá zároveň upozorňuje, že globálny trh je „vysoko koncentrovaný“.
Ázijské ekonomiky sa podieľajú 65 % na vývoze zariadení súvisiacich s AI. Okrem toho 15 najväčších exportných krajín predstavuje až 90 % svetového vývozu. Európa v mnohých kľúčových komponentoch zostáva závislá od malého počtu krajín v Ázii a od Spojených štátov.
„Práve teraz, keď sa umelá inteligencia rýchlo rozvíja, táto koncentrácia robí dodávateľský hodnotový reťazec zraniteľnejším voči geopolitickému napätiu a narušeniam obchodu,“ zhodnotil situáciu ekonóm Theo Smid zo spoločnosti Atradius. Podľa jeho slov je preto pre Európu kľúčové znížiť závislosť, kdekoľvek je to možné, a posilniť si vlastnú pozíciu v kľúčových častiach hodnotového reťazca umelej inteligencie. „To sa dá dosiahnuť väčšou diverzifikáciou dodávateľov a investíciami do európskych technologických kapacít,“ povedal.
Vývoj a aplikácia umelej inteligencie si vyžaduje množstvo tovarov vrátane surovín, procesorov, pamäťových čipov, serverov, sieťových zariadení a strojov na výrobu čipov. Globálny vývoz tovarov súvisiacich s umelou inteligenciou predstavoval v roku 2024 hodnotu viac ako 2,9 bilióna eur, čo je približne trikrát viac ako pred desiatimi rokmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Holandsko sa podieľa siedmimi percentami na svetovom vývoze tovaru súvisiaceho s AI. Hodnota vývozu presahujúca ročne 80 miliárd eur ju radí na 11. miesto na svete. Podľa NL Times sa Holandsko spolieha predovšetkým na zariadenia na výrobu čipov a ich logistickú funkciu. Vďaka spoločnosti ASML je krajina najväčším svetovým vývozcom strojov na výrobu polovodičov.
Okrem toho Holandsko zohráva aj dôležitú logistickú úlohu pri reexporte routerov a sieťových prepínačov, uvádza sa v správe poisťovne Atradius, ktorá zároveň upozorňuje, že globálny trh je „vysoko koncentrovaný“.
Ázijské ekonomiky sa podieľajú 65 % na vývoze zariadení súvisiacich s AI. Okrem toho 15 najväčších exportných krajín predstavuje až 90 % svetového vývozu. Európa v mnohých kľúčových komponentoch zostáva závislá od malého počtu krajín v Ázii a od Spojených štátov.
„Práve teraz, keď sa umelá inteligencia rýchlo rozvíja, táto koncentrácia robí dodávateľský hodnotový reťazec zraniteľnejším voči geopolitickému napätiu a narušeniam obchodu,“ zhodnotil situáciu ekonóm Theo Smid zo spoločnosti Atradius. Podľa jeho slov je preto pre Európu kľúčové znížiť závislosť, kdekoľvek je to možné, a posilniť si vlastnú pozíciu v kľúčových častiach hodnotového reťazca umelej inteligencie. „To sa dá dosiahnuť väčšou diverzifikáciou dodávateľov a investíciami do európskych technologických kapacít,“ povedal.
Vývoj a aplikácia umelej inteligencie si vyžaduje množstvo tovarov vrátane surovín, procesorov, pamäťových čipov, serverov, sieťových zariadení a strojov na výrobu čipov. Globálny vývoz tovarov súvisiacich s umelou inteligenciou predstavoval v roku 2024 hodnotu viac ako 2,9 bilióna eur, čo je približne trikrát viac ako pred desiatimi rokmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)