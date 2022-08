Holandsko je na dobrej ceste splniť cieľ a naplniť zásobníky plynu

Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Holandsko je na dobrej ceste k splneniu cieľov požadovaných Európskou úniou v oblasti skladovania plynu pred nastávajúcou zimou. Uviedol to v piatok spravodajský server DutchNews.nl.



DutchNews.nl spresnil, že podľa holandských energetických expertov a informácií z ministerstva hospodárstva a klímy je tento cieľ reálny. Vláda si dala záväzky naplniť podzemné zásobníky plynu na 80 % ich kapacity do 1. novembra. To má zaistiť, že počas zimnej sezóny budú domácnosti vykurované a priemysel bude naďalej fungovať.



Európa čelí veľkým obavám z nedostatku plynu v dôsledku vojny na Ukrajine a zhoršujúcich sa vzťahov s Ruskom, ktoré dodáva približne 40 % plynu do krajín EÚ.



Gerben Hieminga, ekonomický odborník na energetické trhy z bankovej skupiny ING, v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu a rozhlasovú stanicu NOS uviedol, že Holandsku umožní dosiahnuť tento cieľ niekoľko riešení. Ide o nákup väčšieho množstva plynu z Ázie a Nórska a vyššiu mieru šetrenia plynom, než sa odhadovalo.



"Táto kombinácia faktorov viedla k tomu, že rieši zníženie dodávok ruského plynu," opísal situáciu Hieminga. Zároveň vyzval vládu, aby pokračovala v napĺňaní zásobníkov, lebo uvedených 80 percent bol len cieľ, aby sa zainteresované strany rozhýbali. Podľa jeho slov 80-percentná naplnenosť zásobníkov "je na nízkej úrovni".



Ministerstvo hospodárstva začalo zverejňovať týždennú aktualizáciu zásob a spotreby plynu v Holandsku. Najnovšie dostupné čísla ukazujú, že zásobníky plynu sú naplnené na úroveň 69,4 percenta.



Finančné záruky poskytnuté vládou povzbudili plynárenské spoločnosti, aby skladovali viac plynu, než by to robili za iných okolností. Ceny plynu sú rekordne vysoké, a preto je pre spoločnosti finančne neatraktívne skladovať plyn, pretože existuje riziko, že jeho cena klesne skôr, ako budú môcť uskladnený plyn predať spotrebiteľom.



Veľkoobchodník s plynom, spoločnosť GasTerra napríklad prestala skladovať plyn v zariadení Norg v provincii Drenthe na severovýchode krajiny, pretože ceny sú príliš vysoké. Spoločnosť chce, aby vláda ešte viac zvýšila sľúbenú finančnú podporu.



Ministerstvo hospodárstva zároveň vyzýva spotrebiteľov, aby používali menej plynu, a v tejto súvislosti poskytlo rady a návody, ako to urobiť, vrátane zníženia izbovej teploty počas vykurovacej sezóny a obmedzenia sprchovania na päť minút.