Holandsko je údajne ochotné zrušiť obmedzenia pre spoločnosť Nexperia

Autor TASR
Haag 7. novembra (TASR) - Holandská vláda je pripravená zrušiť svoje obmedeznia pre spoločnosť Nexperia, ak Čína obnoví vývoz dôležitých čipov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Holandské orgány sú pripravené pozastaviť nariadenie už budúci týždeň, ak sa dodávky v najbližších dňoch obnovia a preveria, uviedli zdroje. Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans vo štvrtok (6. 11.) uviedol, že čipy vyrábané spoločnosťou Nexperia sa dostanú k zákazníkom v Európe a vo zvyšku sveta pravdepodobne už v najbližších dňoch. Na otázku, či by v takomto prípade vláda zrušila štátnu kontrolu nad spoločnosťou Nexperia, jeho ministerstvo neodpovedalo.
Nariadenie z konca septembra poskytlo vláde v Haagu na jeden rok právo veta pri dôležitých rozhodnutiach spoločnosti Nexperia. Kontrolu nad výrobcom čipov odôvodnila obavami z transferu technológií do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nedostatok čipov v dôsledku sporu s Čínou o vlastníctvo a kontrolu nad holandskou spoločnosťou narušil dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle a ďalších odvetviach, ovplyvnil výrobu a prinútil viaceré spoločnosti zaviesť pre svojich zamestnancov skrátené úväzky.
