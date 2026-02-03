< sekcia Ekonomika
Holandsko má o 410.000 domov a bytov menej ako domácností
Ide o nárast nedostatku bývania oproti vlaňajšku.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 3. februára (TASR) - Holandsko má v súčasnosti o 410.000 domov a bytov menej, ako je počet domácností. Ide o nárast nedostatku bývania oproti vlaňajšku, keď chýbalo 400.000 domov alebo bytov. Na utorňajšie správy denníkov Telegraaf a NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR.
Denníky sa opierajú o údaje výskumu konzultačnej firmy Capital Value a ABF Research, ktorá pre holandskú vládu vypočítava nedostatok obývacích kapacít. Očakáva sa, že tento nedostatok sa bude naďalej zhoršovať, najmä na trhu s nájomným bývaním.
Nedostatok bývania v Holandsku v súčasnosti predstavuje 4,8 percenta bytového fondu. Predchádzajúce vlády sa snažili znížiť nedostatok na 2,1 percenta do roku 2031. Podľa výskumníkov z Capital Value a ABF Research sa pri súčasnej vládnej politike nedostatok domov a bytov dovtedy pravdepodobne zníži na 3,9 percenta.
Najväčším problémom je, že bytová výstavba zaostáva za rastom počtu domácností. V minulom roku bolo v Holandsku dokončených iba 69.200 nových domov, čo je výrazne menej ako cieľ predchádzajúcich vlád, ktorý bol 100.000 domov v roku 2025.
Tento rok sa očakáva podstatne vyšší počet, približne 88.000 dokončených domov. Počet vydaných stavebných povolení však opäť klesol a spoločnosť Capital Value pochybuje o tom, že toto vyššie tempo výstavby bude pokračovať.
Riaditeľ spoločnosti Capital Value Arjan Peerboom pozitívne hodnotí plány novej koaličnej vlády na urýchlenie procesu povoľovania bytovej výstavby. „Je to krok vpred, ale to nestačí. Na bytovú výstavbu je štrukturálne potrebných viac financií,“ vysvetlil.
Otázky dostupnosti bývania na úrovni celej EÚ má na starosti aj Európska komisia. Eurokomisár pre energetiku a dostupné bývanie Dan Jorgensen by mal v najbližších mesiacoch predložiť stratégiu EÚ dostupného bývania a táto oblasť je aj jednou z hlavných politických priorít súčasného cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
