Holandsko nezvažuje bezplatné či lacné lístky na vlak

Brusel/Amsterdam 5. septembra (TASR) - Holandská vláda zatiaľ nezvažuje zaviesť bezplatné či lacnejšie lístky na vlak a iné prostriedky hromadnej dopravy tak, ako to už urobili niektoré členské krajiny EÚ. Uviedol to v pondelok internetový denník NL Times.



Viaceré európske krajiny experimentujú s bezplatnými alebo lacnými lístkami na vlak pre svojich občanov, ale to, či sa k nim pripojí aj Holandsko, je otázne. Verejnoprávna televízna stanica NOS upozornila, že holandská vláda síce priznáva, že takýto experiment je "zaujímavý", ale zatiaľ neexistuje žiadny konkrétny plán na implementáciu podobných zmien.



NL Times pripomenul, že nemecké vlaky, autobusy a metro boli cez toto leto dostupné za jednorazovú platbu deväť eur mesačne. Španielsko spustilo používanie bezplatných lístkov na krátke a stredne dlhé cesty vlakom minulý týždeň vo štvrtok a Luxembursko zaviedlo možnosť bezplatne používať verejné vlaky už v roku 2020. Príklad Luxemburska v oblasti verejnej dopravy od 1. októbra bude nasledovať aj Malta.



Hovorca holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva pre televíziu NOS povedal, že hoci vláda má o tento nový prístup záujem, je otázne, či to naozaj povedie k zamýšľanému efektu podpory udržateľného cestovania.



Podľa ministerstva je Národná železničná spoločnosť (NS) už teraz personálne poddimenzovaná a v posledných týždňoch železničiari viedli sériu štrajkov. Holandské železnice na jednej strane tvrdia, že podporujú plány na to, aby bola vlaková doprava dostupnejšia, podľa NOS sa však zároveň obávajú problémov s preplnením vlakov, ktoré boli citeľné už pred pandémiou nového koronavírusu.



Vláda okrem toho tvrdí, že rôzne schémy na zlacnenie verejnej dopravy by štátnu pokladnicu stáli rôzne sumy. Bezplatná verejná doprava v Holandsku by vyšla na štyri miliardy eur ročne, zatiaľ čo iba bezplatné lístky na vlak by stáli dve miliardy eur. Zrušenie 9-percentnej DPH na vlakové lístky, ako to už NS podporila aj v minulosti, by štát stálo okolo 300 až 400 miliónov eur.



Holandská vláda pred prijatím rozhodnutia v tejto oblasti chce počkať na pripravované návrhy Európskej komisie týkajúce sa DPH na vlakové lístky. Počká tiež aj na výsledky výskumu Vedomostného inštitútu pre mobilitu, ktorý poskytne odborný pohľad na to, či sú cenové stimuly naozaj účinné pri zmene dopravných návykov ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)