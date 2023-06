Holandsko obmedzilo vývoz polovodičových technológií do Číny

Amsterdam 30. júna (TASR) - Holandská vláda rozšírila obmedzenia na vývoz polovodičových technológií do Číny, pričom ako dôvod uviedla zaistenie národnej bezpečnosti. Cieľom je, aby sa technológie nedostali do rúk spoločností alebo organizácií, ktoré by ju v konečnom dôsledku mohli použiť proti Holandsku, uviedla v piatok ministerka obchodu Liesje Schreinemacherová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Nové pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. septembra. K obmedzeniam Holandsko pristúpilo už v marci, teraz sa však sprísnili. Rozhodnutie najviac zasiahne holandskú spoločnosť ASML, kľúčového dodávateľa pre výrobcov polovodičov. V budúcnosti bude musieť spoločnosť dopredu žiadať o povolenie na vývoz niektorých zariadení, najmä DUV litografie potrebnej na výrobu čipov. ASML uviedla, že rozšírené obmedzenia by pre ňu nemali mať negatívne finančné dôsledky.



Na obmedzenie vývozu holandskej čipovej technológie do Číny tlačili najmä Spojené štáty. Obavy, že krajina by ju mohla použiť aj na vojenské účely, vyjadrili aj viaceré ďalšie západné krajiny.