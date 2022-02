Holandsko odmieta zemný plyn v taxonómii EÚ, súhlasí však s jadrom

Brusel/Amsterdam 1. februára (TASR) - Holandsko je proti plánom Európskej komisie (EK) klasifikovať investície do zemného plynu ako ekologické, no akceptuje zaradenie jadrovej energie na zoznam udržateľnej energie s určitými obmedzeniami. Uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Eurokomisia je pripravená v stredu (2. 2.) podpísať návrh taxonómie, čiže nariadenia, ktoré za istých okolností umožní zahrnúť aj plyn a jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje energie a umožní týmto smerom potrebný tok investícií.



Týždenník Politico spresnil, že EK by mala v navrhnutom systéme zeleného označovania investícií v energetickom sektore predstaviť spoločnú definíciu toho, ktoré zdroje energie možno považovať za udržateľné. Tento dokument vzniká už dlhší čas a ukazuje sa byť ako jeden z najkontroverznejších v tomto roku. Ak na jednej strane environmentálne organizácie a aj niektoré členské štáty sú rozhorčené zámerom exekutívy EÚ klasifikovať jadrovú energiu a plyn ako zelené, ďalšia skupina štátov zas tlačí na eurokomisiu, aby plyn a jadro z tohto zoznamu nevypadli.



DutchNews.nl pripomenul, že Holandsko Európskej komisii oznámilo, že odmieta plány klasifikovať investície do zemného plynu ako "ekologický projekt", avšak pripúšťa zaradenie jadrovej energie na tento zoznam s určitými obmedzeniami.



Minister pre klímu Rob Jetten počas stretnutia s poslancami parlamentu spresnil, že Holandsko uprednostňuje zaradenie jadrovej energie, najmä však výskumu v tejto oblasti, na zoznam eurokomisie za dvoch podmienok.



V prvom rade skladovacie zariadenia pre vyhorené palivo musia spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti a mala by sa zrušiť povinnosť používať jadrové palivá odolné voči nehodám (ATF), keďže tieto palivá ešte nie sú komerčne dostupné.



Jetten zdôraznil, je potrebné získať viac podrobností o tom, ako zabrániť tomu, aby voda používaná v reaktoroch v procese chladenia poškodzovala životné prostredie.



Holandská vláda plánuje výstavbu dvoch nových jadrových elektrární v krajine.



Minister pre klímu však uviedol, že Holandsko na druhej strane odmieta plány eurokomisie klasifikovať investície do projektov zemného plynu ako zelené, pripúšťa to len ako dočasnú možnosť.



Holandsko plánuje skoncovať so svojou závislosťou od dodávok zemného plynu do roku 2050.



Komisia je pripravená na konzultácie s členskými krajinami o taxonómii v energetike a tento návrh bude musieť odobriť aj Európsky parlament (EP). Ako však upozornil holandský denník Financieele Dagblad, v EP je veľká časť europoslancov, ktorá s taxonómiou nesúhlasí a môže zmariť plán eurokomisie.



spravodajca TASR Jaromír Novak