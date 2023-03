Holandsko plánuje obmedziť vývoz polovodičových technológií do Číny

Amsterdam 9. marca (TASR) - Holandská vláda plánuje zaviesť obmedzenia na vývoz polovodičových technológií, pričom ako dôvod uviedla zaistenie národnej bezpečnosti. Informovala o tom agentúra Reuters. Holandsko tak ustúpilo tlaku Washingtonu, ktorý pracuje na presvedčení obchodných partnerov, aby obmedzili dodávky citlivých technológií do Číny.



Američania v októbri minulého roka zaviedli rozsiahle exportné obmedzenia v oblasti dodávok technológií na výrobu čipov do Číny, avšak na to, aby obmedzenia mali adekvátny účinok, potrebujú spoluprácu ďalších kľúčových výrobcov. Takými sú Holandsko a Japonsko, s ktorými USA o tejto veci rokovali niekoľko mesiacov.



Holandská ministerka obchodu Liesje Schreinemacherová oznámila najnovšie rozhodnutie v liste parlamentu, pričom v rámci neho dodala, že obmedzenia budú zavedené do leta. Jej list priamo nemenuje Čínu, ktorá je kľúčovým obchodným partnerom Holandska, ani holandskú spoločnosť ASML, kľúčového dodávateľa pre výrobcov polovodičov. Rozhodnutie holandskej vlády sa však týka ako Číny, tak ASML. Špecifikuje totiž konkrétnu technológiu, ktorej sa obmedzenia dotknú. Tou je DUV litografia, ktorú ASML dodáva výrobcom počítačových čipov.



Čína dala najavo sklamanie z rozhodnutia Holandska a ako uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning, Peking dúfa, že Holandsko bude "objektívne a spravodlivé" a "nebude sa prispôsobovať nátlaku určitých krajín". Hovorkyňa žiadny štát nemenovala, Čína však v reakcii na americké kontroly vývozu už niekoľkokrát označila Spojené štáty za "ekonomického a technologického hegemóna".