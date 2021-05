Holandsko plánuje skladovať uhlíkové emisie pod morom

Brusel/Amsterdam 10. mája (TASR) - Holandská vláda vyčlenila dve miliardy eur na projekt zachytávania a skladovania oxidu uhličitého v prázdnej plynovej komore pod Severným morom. Informovali v pondelok televízna stanica NOS a spravodajský server DutchNews.nl.



Do projektu s názvom Porthos sú zapojené štyri spoločnosti so sídlom v oblasti rotterdamského prístavu. Ide o prvú rozsiahlu schému zachytávania uhlíka v Holandsku.



Holandskou vládou sprostredkovaná dohoda o klíme z roku 2019 uvádza, že pomocou zachytávania a skladovania uhlíka je možné dosiahnuť polovicu zníženia uhlíkových emisií v národnom priemysle.



V súčasnosti spoločnosti za právo vypúšťať oxid uhličitý do ovzdušia platia okolo 50 eur za tonu. Podľa výpočtov odborníkov z rotterdamského prístavu by zachytávanie a skladovanie uhlíka stálo približne 80 eur za tonu.



Koncom minulého roka spoločnosti Shell, ExxonMobil, Air Liquide a Air Products oznámili plány uchádzať sa o dotáciu holandskej vlády pre tento projekt a uviedli, že do roku 2024 by mohlo byť v prázdnych plynových komorách uložených asi 2,5 megatony oxidu uhličitého.



Infraštruktúru potrebnú na dosiahnutie podmorskej komory, vzdialenej asi 20 kilometrov od pobrežia, zriadi prístav v Rotterdame, spoločnosť Gasunie a energetická skupina EBN s pomocou financovania z európskeho rozpočtu.



Predošlé snahy o zachytávanie a skladovanie uhlíkových emisií v Holandsku sa skončili bez úspechu. Od plánu, ktorý zahŕňal aj účasť spoločnosti Shell, sa upustilo po protestoch miestneho obyvateľstva. Shell sa v súčasnosti podieľa na podobných projektoch v Kanade a Nórsku.



DutchNews.nl pripomenul, že environmentálna organizácia Greenpeace tento spôsob zachytávania a skladovania uhlíka označila za nákladný a za opatrenie, ktoré iba odkladá skutočné zlepšenia v oblasti znečisťovania životného prostredia.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)