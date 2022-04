Holandsko plánuje ukončiť využívanie fosílnych palív z Ruska

Amsterdam 22. apríla (TASR) - Holandsko plánuje do konca tohto roka ukončiť využívanie ruských fosílnych palív. Uviedla to tento týždeň holandská vláda, ktorá zároveň dodala, že vynaloží viac než 620 miliónov eur na stimuly pre firmy s cieľom naplniť kľúčový zásobník plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako vláda informovala, v úsilí obmedziť dovoz energií z Ruska sa zameriava na energetické úspory, ekologickejšiu politiku a zvýšenie dovozu energií z iných krajín. Takýmto spôsobom by krajina mohla do konca roku nahradiť podiel ruského plynu.



Plyn sa na celkovej energetickej spotrebe v Holandsku podieľa v priemere 44 %, čo je jeden z najvyšších podielov v Európe. Avšak podľa odhadov vlády iba 15 % plynu spotrebovaného v Holandsku pochádza z Ruska.



Súčasťou úsilia holandskej vlády ukončiť závislosť krajiny od dovozu z Ruskej federácie je podpora firiem, aby do zimy naplnili zásobník plynu Bergermeer. Ten patrí k najväčším v Európe. Náklady na prilákanie spoločností na naplnenie zásobníka, ktorého kapacita dosahuje 4,1 miliardy kubických metrov (m3), sa odhadujú na 623 miliónov eur.



Ruský plynárenský koncern Gazprom má právo na využitie 40 % kapacity zásobníka, a to na základe zmluvy platiacej do konca roka 2045. V minulom roku však firma svoj podiel nevyužila. Ako informovalo holandské ministerstvo hospodárstva, ak Gazprom svoj podiel nebude chcieť využiť ani v tomto roku, na základe klauzuly v zmluve ho budú môcť zastúpiť iné firmy.