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Holandsko po odklone od Ruska dováža ropu a plyn prevažne z USA
Spojené štáty americké dodali v roku 2025 24 % energie do Holandska, čo je obrovský nárast oproti iba trom percentám dodávok v roku 2015.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 29. júna (TASR) - Holandsko sa po poslednom desaťročí, v ktorom americká ropa a plyn nahradili ruské dodávky energií, viac ako ktorákoľvek iná európska krajina spolieha na Spojené štáty, pokiaľ ide o jeho energetickú spotrebu. Naznačili to údaje národného štatistického úradu CBS, ktoré prezentovali viaceré holandské médiá, informuje spravodajca TASR.
Spojené štáty americké dodali v roku 2025 24 % energie do Holandska, čo je obrovský nárast oproti iba trom percentám dodávok v roku 2015. Dovozy z Ruska, kedysi významného dodávateľa, klesli od vypuknutia invázie na Ukrajinu pod 3 %, čo je badateľný pokles z 21 % v roku 2021.
Holandsko v minulom roku doviezlo 77 % spotreby svojej energie, čo je nárast zo 70 % v roku 2015. Podľa údajov CBS tento nárast bol spôsobený najmä ukončením ťažby plynu na náleziskách v okolí mesta Groningen. Ťažba na týchto poliach sa úplne zastavila v októbri 2023.
USA sú teraz najväčším dodávateľom ropy aj plynu. Americký plyn prichádza výlučne ako skvapalnený zemný plyn prepravovaný loďami na rozdiel od nórskeho plynu, ktorý sa do krajiny dostáva prevažne potrubím. Nórsko zostáva druhým najväčším dodávateľom plynu s približne 14 % dodávok.
Tento posun v dodávkach energií odráža širší odklon EÚ a Európy od ruskej energie. V rámci 27-člennej EÚ klesla závislosť od dodávok z Ruska z 19 % v roku 2021 na 3 % do roku 2024, zatiaľ čo závislosť od USA v rovnakom období citeľne vzrástla.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spojené štáty americké dodali v roku 2025 24 % energie do Holandska, čo je obrovský nárast oproti iba trom percentám dodávok v roku 2015. Dovozy z Ruska, kedysi významného dodávateľa, klesli od vypuknutia invázie na Ukrajinu pod 3 %, čo je badateľný pokles z 21 % v roku 2021.
Holandsko v minulom roku doviezlo 77 % spotreby svojej energie, čo je nárast zo 70 % v roku 2015. Podľa údajov CBS tento nárast bol spôsobený najmä ukončením ťažby plynu na náleziskách v okolí mesta Groningen. Ťažba na týchto poliach sa úplne zastavila v októbri 2023.
USA sú teraz najväčším dodávateľom ropy aj plynu. Americký plyn prichádza výlučne ako skvapalnený zemný plyn prepravovaný loďami na rozdiel od nórskeho plynu, ktorý sa do krajiny dostáva prevažne potrubím. Nórsko zostáva druhým najväčším dodávateľom plynu s približne 14 % dodávok.
Tento posun v dodávkach energií odráža širší odklon EÚ a Európy od ruskej energie. V rámci 27-člennej EÚ klesla závislosť od dodávok z Ruska z 19 % v roku 2021 na 3 % do roku 2024, zatiaľ čo závislosť od USA v rovnakom období citeľne vzrástla.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)