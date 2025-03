Holandsko po zavedení amerických ciel ráta s poklesom rastu HDP

Brusel/Amsterdam 6. marca (TASR) - Nové americké clá vo výške 25 percent na dovoz všetkých tovarov z EÚ by podľa odhadov ekonómov z Rabobank v nasledujúcich dvoch rokoch znížili rast holandského hrubého domáceho produktu (HDP) a pribrzdili exporty do USA. Na štvrtkovú správu informačného servera DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Podľa poslednej štvrťročnej aktualizácie, ktorú zverejnila Rabobank, ak Spojené štáty ušetria EÚ od zavádzania ciel, očakáva sa, že rast holandského HDP v roku 2025 dosiahne 1,7 % a v roku 2026 to bude 1,2 %. Ak by však Biely dom plošne zaviedol clá vo výške 25 %, rast HDP Holandska by klesol na 1,5 % v tomto roku a 0,7 % na budúci rok. Spojené štáty americké sú totiž štvrtým najväčším exportným trhom Holandska.



Nové clá by podľa Rabobank ovplyvnili aj infláciu, ktorá by sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu v oboch uvedených rokoch. Bez amerických ciel sú odhady inflácie na úrovni 3,6 % a 3,1 %, čo je výrazne nad želaným dvojpercentným cieľom.



Ekonóm Rabobank Frank van Es pre denník Financieele Dagblad spresnil, že stále platí, že EÚ je najväčším trhom pre vývozy z Holandska a nové clá by obchodovanie s USA úplne nezastavili. Mali by však podľa neho "významný vplyv" na konkrétne sektory alebo spoločnosti.



Prieskum banky ABN Amro napríklad naznačil, že vývoz holandských potravín do USA v hodnote 2,3 miliardy eur v roku 2023 by sa znížil o viac ako polovicu, ak USA zavedú sľubované 25-percentné colné zaťaženie. Konkrétne výrobcom piva a liehovín by sa tržby mohli znížiť o viac ako polovicu, kým obchodníkom s rybami, ktorí vyvážajú predovšetkým lososa, hrozí pokles dopytu až o 70 %. V prípade kakaa a čokolády sa očakáva pokles vývozov o 60 %.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)