Holandsko po zavedení ciel USA očakáva menší ekonomický rast

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Dovozné clá, ktorých možné zavedenie administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila 2. apríla, by podľa analýzy holandskej vládnej agentúry pre makroekonomické prognózy (CPB) mohli do konca roka 2026 znížiť rast holandského HDP približne o jedno percento. V piatok na to upozornil informačný portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Ak sa USA nedohodnú s EÚ a sľúbené clá zavedú, CPB očakáva, že holandská ekonomika v roku 2025 porastie o 1,5 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu menej, ako sa pôvodne predpokladalo. A hospodársky rast v roku 2026 bude len na úrovni 0,9 %, čo je pokles voči pôvodným prognózam o 0,6 percentuálneho bodu. CPB však zároveň uviedla, že oslabenie amerického dolára zmierni dopad na infláciu v krajine.



Agentúra sa zamerala na dva scenáre - prvý ráta s tým, že clá zavedú iba Američania tak, ako oznámili v apríli, ale neskôr ich o 90 dní odložili, a ten druhý berie do úvahy možnosť, že postihnuté krajiny EÚ zareagujú odvetnými clami rovnakého rozsahu.



V oboch scenároch, ako upozornila CPB, clá nielen priamo ovplyvnia obchod, ale zvýšia aj neistotu, čo bude mať negatívny vplyv na investície a môže tiež vyvolať nestabilitu na finančných trhoch.



Oslabenie amerického dolára zároveň znamená, že Holandsko platí menej za dovoz z USA vrátane komodít ako ropa, čo pomáha obmedziť inflačné tlaky.



CPB uviedla, že dlhodobý vplyv nových ciel na HDP bude menší ako krátkodobý, keďže spoločnosti sa prispôsobujú a budú hľadač odbyt na alternatívnych trhoch.



„Z dlhodobého hľadiska bude výroba naďalej trpieť zníženou konkurencieschopnosťou v porovnaní s USA, ale sektory služieb môžu skutočne profitovať,“ uvádza sa v analýze štátnej agentúry.



Národný štatistický úrad (CBS) v stredu (30. 4.) uviedol, že Holandsko vlani vyviezlo do USA výrobky z ocele a hliníka v hodnote 3,3 miliardy eur. Na tento tovar sa vzťahujú clá, ktoré už v marci vyhlásil Trump. Celkovo je 8,5 % holandských exportov do USA ovplyvnených novými clami na oceľ a hliník.



USA boli v roku 2024 piatym najväčším exportným trhom Holandska s vývozom tovarov v celkovej výške 38,4 miliardy eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)