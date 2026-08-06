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Holandsko predá časť svojich strategických rezerv ropy
Chce pomôcť zmierniť zvýšené ceny pohonných látok.
Autor TASR
Brusel 6. augusta (TASR) - Holandská vláda v nasledujúcich dvoch až troch týždňoch začne predávať prvú časť svojich strategických rezerv ropy a paliva, aby pomohla zmierniť zvýšené ceny pohonných látok, a to aj napriek tomu, že ceny ropy začali v posledných dňoch klesať. Vládni úradníci však naznačili, že letecké palivo sa predávať nebude, pretože trh leteckej dopravy čelí najväčšiemu tlaku. Na správu informačného portálu NL Times upozornil spravodajca TASR.
Hovorca ministerstva hospodárstva a klimatickej politiky Pieter ten Bruggencate pre televíznu stanicu RTL Z spresnil, že počiatočný predaj strategických rezerv pokrýva prvú z približne troch častí vládnych zásob. Tento krok nasleduje po dohodách s Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA).
V marci IEA vyzvala svojich 32 členských krajín, aby spolu uvoľnili 400 miliónov barelov ropy. Podľa pevne stanoveného alokačného vzorca Holandsko má prispieť približne 5,4 miliónmi barelov.
Takmer polovica holandského podielu - okolo 2,7 milióna barelov - pochádza od súkromných spoločností, ako sú Shell a letisko Schiphol. Zvyšná polovica bude pochádzať z vládnych zásob spravovaných COVA, agentúrou zodpovednou za udržiavanie strategických rezerv v mene štátu.
Predaj sa uskutoční postupne, aby sa maximalizoval vplyv na ceny. Ten Bruggencate poznamenal, že mnohé krajiny, vrátane Spojených štátov, už výrazne čerpali zo svojich strategických rezerv, a teraz došiel rad aj na Holandsko.
Holandská vláda udržiava aj strategické zásoby kerozínu, ale tieto neponúkne na predaj. „Tento trh je teraz pod najväčším tlakom,“ vysvetlil hovorca ministerstva. Kvôli konfliktu medzi USA a Iránom sa nedostatok leteckého paliva v niektorých krajinách už objavil, ale Holandsko zatiaľ nečelilo bezprostrednému nedostatku tejto komodity.
Energetická expertka z Haagskeho centra pre strategické štúdie Lucia van Geunsová v tejto súvislosti uviedla, že zloženie uvoľnených objemov strategických energetických zásob ovplyvní ceny pre spotrebiteľov. Holandské rezervy pozostávajú prevažne zo surovej ropy a menšieho množstva rafinovaných produktov, ako je benzín a nafta.
„Zdá sa, že na európskom trhu je dostatok ropy,“ povedala Van Geunsová pre RTL Z. Upozornila však, že rafinované produkty, najmä nafta a kerozín, sú už ale iná vec. Obmedzená rafinačná kapacita Európy totiž spôsobila, že mnohé krajiny sú závislé od ich dovozu, takže uvoľnenie hotových palív zo strategických rezerv by mohlo mať na spotrebiteľské ceny väčší vplyv ako samotná ropa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Hovorca ministerstva hospodárstva a klimatickej politiky Pieter ten Bruggencate pre televíznu stanicu RTL Z spresnil, že počiatočný predaj strategických rezerv pokrýva prvú z približne troch častí vládnych zásob. Tento krok nasleduje po dohodách s Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA).
V marci IEA vyzvala svojich 32 členských krajín, aby spolu uvoľnili 400 miliónov barelov ropy. Podľa pevne stanoveného alokačného vzorca Holandsko má prispieť približne 5,4 miliónmi barelov.
Takmer polovica holandského podielu - okolo 2,7 milióna barelov - pochádza od súkromných spoločností, ako sú Shell a letisko Schiphol. Zvyšná polovica bude pochádzať z vládnych zásob spravovaných COVA, agentúrou zodpovednou za udržiavanie strategických rezerv v mene štátu.
Predaj sa uskutoční postupne, aby sa maximalizoval vplyv na ceny. Ten Bruggencate poznamenal, že mnohé krajiny, vrátane Spojených štátov, už výrazne čerpali zo svojich strategických rezerv, a teraz došiel rad aj na Holandsko.
Holandská vláda udržiava aj strategické zásoby kerozínu, ale tieto neponúkne na predaj. „Tento trh je teraz pod najväčším tlakom,“ vysvetlil hovorca ministerstva. Kvôli konfliktu medzi USA a Iránom sa nedostatok leteckého paliva v niektorých krajinách už objavil, ale Holandsko zatiaľ nečelilo bezprostrednému nedostatku tejto komodity.
Energetická expertka z Haagskeho centra pre strategické štúdie Lucia van Geunsová v tejto súvislosti uviedla, že zloženie uvoľnených objemov strategických energetických zásob ovplyvní ceny pre spotrebiteľov. Holandské rezervy pozostávajú prevažne zo surovej ropy a menšieho množstva rafinovaných produktov, ako je benzín a nafta.
„Zdá sa, že na európskom trhu je dostatok ropy,“ povedala Van Geunsová pre RTL Z. Upozornila však, že rafinované produkty, najmä nafta a kerozín, sú už ale iná vec. Obmedzená rafinačná kapacita Európy totiž spôsobila, že mnohé krajiny sú závislé od ich dovozu, takže uvoľnenie hotových palív zo strategických rezerv by mohlo mať na spotrebiteľské ceny väčší vplyv ako samotná ropa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)