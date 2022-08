Holandsko prekvapila miera zamestnateľnosti ukrajinských utečencov

Brusel/Amsterdam 23. augusta (TASR) - Údaje holandskej vlády ukazujú, že viac ako 74.500 Ukrajincov na úteku pred vojnou vo svojej domovskej krajine našlo dočasný pobyt v Holandsku, pričom viac ako 40 percent z nich si už našlo nejaké zamestnanie. Uviedol to v utorok spravodajský server NL Times.



Len za posledné dva mesiace prišlo do Holandska ďalších približne 5000 utečencov z Ukrajiny. Holandská agentúra pre poistenie zamestnancov (UWV) pre rádio BNR v tejto súvislosti potvrdila, že viac ako 40 percent ukrajinských utečencov, ktorí prišli do krajiny po začiatku vojny, si už našlo zamestnanie.



Viac ako 31.000 došlých Ukrajincov pracuje v oblasti pohostinstva, v poľnohospodárstve alebo záhradníckom sektore.



"Predpokladali sme oveľa nižšie čísla," priznala Liesbeth van Amersfoortová z UWV v rozhovore pre BNR. Podľa jej slov na holandskom pracovnom trhu existuje veľký dopyt po dočasných pracovníkoch, sezónnych pracovníkoch, ale aj dlhodobých zamestnancoch.



BNR na základe analýz holandského štatistického úradu upozornila, že môže trvať aj päť a pol roka, kým medzi tými, ktorí poberajú sociálne dávky, účasť na trhu práce dosiahne 40 percent. Pravidlá Európskej únie pre poskytovanie dočasného pracovného povolenia však boli upravené pre ukrajinských utečencov, čo znamená, že tí nemusia absolvovať náročný proces žiadania o azyl, aby sa mohli zamestnať.



"Úprava pravidiel mala pozitívny účinok a musíme sa z toho poučiť," povedal v tejto súvislosti poslanec Európskeho parlamentu Thijs Reuten, ktorý je členom Holandskej strany práce (PvdA). Reuten vysvetlil, že utečenci, ktorí sú stále v azylovom konaní, ale "nádejní pre trh práce", by mali mať možnosť rýchlejšieho zamestnania. To podľa Reutena povedie k tomu, že ľudia zarábajúci "spravodlivú mzdu" sa stanú súčasťou holandskej spoločnosti, čo pre štát znamená menej špeciálnych príspevkov na sociálne služby.



Reuten zdôraznil, že ponaučenie z vysokej miery zamestnateľnosti ukrajinských utečencov môže mať tiež pozitívny účinok, aj ak sa nové opatrenia budú koordinovať na úrovni Európskej únie. Zahŕňa to napríklad vytvorenie legálnych ciest do Európy pre obyvateľov tretích krajín, čo zníži nelegálne pašerácke trasy ľudí a nebezpečné nelegálne plavby po mori.











