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Holandsko presunula 86 ton zlata z USA a Kanady do Londýna
Ako dôvod uviedlo „rastúce geopolitické nepokoje“.
Autor TASR
Haag 2. septembra (TASR) - Holandská centrálna banka (HDB) presunula 86 ton zlata zo Spojených štátov a Kanady do Londýna, pričom ako dôvod uviedla „rastúce geopolitické nepokoje“. So zlatými rezervami držanými v Londýne sa dá obchodovať ľahšie ako s tými, ktoré sa nachádzajú v New Yorku a Ottawe, čo uľahčuje ich nasadenie v krízovej situácii, oznámila v stredu DNB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Predpokladáme, že zlato nikdy nebudeme musieť nasadiť, napriek tomu je však potrebné posilniť našu odolnosť a pripravenosť,“ uviedol prezident DNB Olaf Sleijpen. Holandsko malo ku koncu minulého roka zásoby zlata v celkovom objeme 612,4 tony v hodnote 72,2 miliardy eur, priblížila DNB.
Pred repatriáciou držala centrálna banka 31,3 % svojho zlata v New Yorku a 19,7 % v Ottawe. Po presune sa v oboch krajinách nachádza 18,5 % holandských zlatých rezerv. Podiel zlata držaného v Londýne sa zvýšil z 18,1 % na 32,1 %. DNB drží 30,8 % svojich zlatých rezerv v Holandsku.
„Predpokladáme, že zlato nikdy nebudeme musieť nasadiť, napriek tomu je však potrebné posilniť našu odolnosť a pripravenosť,“ uviedol prezident DNB Olaf Sleijpen. Holandsko malo ku koncu minulého roka zásoby zlata v celkovom objeme 612,4 tony v hodnote 72,2 miliardy eur, priblížila DNB.
Pred repatriáciou držala centrálna banka 31,3 % svojho zlata v New Yorku a 19,7 % v Ottawe. Po presune sa v oboch krajinách nachádza 18,5 % holandských zlatých rezerv. Podiel zlata držaného v Londýne sa zvýšil z 18,1 % na 32,1 %. DNB drží 30,8 % svojich zlatých rezerv v Holandsku.