Holandsko stráca ročne 2,6 miliardy eur pre nákup cigariet v zahraničí
Holanďania čoraz menej kupujú tabakové výrobky v legálnych obchodoch a stále častejšie v Luxembursku a Nemecku, prostredníctvom sociálnych médií alebo nelegálne.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 14. augusta (TASR) - Holandská štátna pokladnica stráca ročne 2,6 miliardy eur, pretože čoraz viac ľudí si kupuje cigarety a tabak používaný na šúľanie cigariet v zahraničí. Na údaje združenia tabakového priemyslu VSK vo štvrtok upozornila tlačová agentúra ANP, informuje spravodajca TASR.
Združenie si objednalo analýzu trhu od WSPM Group, spoločnosti, ktorá poskytuje diagnostické prieskumy trhu a medzinárodné vyšetrovania porušovania duševného vlastníctva. Výsledky prieskumu naznačili, že v roku 2020 Holandsko na nákupe cigariet a tabaku v zahraničí strácalo len 1,4 miliardy eur. K nárastu strát príjmov z predaja cigariet a tabaku došlo v dôsledku zvýšenia spotrebnej dane v rokoch 2023 a 2024, čo potvrdzujú aj údaje Národného monitora pre pašovanie.
„Vidíme, že ľudia nefajčia menej, ale skôr menia svoje nákupné návyky,“ vyhlásil pre médiá Jan Hein Sträter, riaditeľ združenia VSK. Zdôraznil, že ľudia boli zvyknutí na fixné ceny tabaku, teraz sa však porovnávanie cien stalo novou normou rovnako, ako vyberať a kupovať si lacnejšie alternatívy zo zahraničia či na domácom čiernom trhu.
Dostupné výskumy naznačujú, že približne tri milióny fajčiarov v Holandsku tento rok vygenerujú príjmy zo spotrebnej dane vo výške troch miliárd eur. Toto množstvo mohlo byť takmer dvojnásobne vyššie, ak by sa všetok tabak nakupoval v Holandsku.
V roku 2024 Holanďania v zahraničí nakúpili v priemere 40 percent všetkých cigariet. V prípade ručne rolovaného tabaku sa toto percento blížilo k 50 percentám. V roku 2023 bol tento priemer na úrovni 25 percent. V Nemecku, Belgicku alebo Luxembursku balíček cigariet často stojí až polovicu ceny voči cenám v Holandsku.
Združenie VSK nalieha na holandskú vládu, aby zosúladila spotrebné dane so spotrebnými daňami susedných krajín s cieľom obmedziť pašovanie cigariet a cezhraničné úniky hotovosti.
