Holandsko udelilo pokutu spoločnosti Samsung za ceny televízorov

Haag 29. septembra (TASR) - Holandský úrad na ochranu spotrebiteľov udelil kórejskému koncernu Samsung pokutu viac ako 39 miliónov eur za to, že "neprimerane ovplyvňoval" ceny televízorov predávaných on-line maloobchodníkmi. Samsung sa plánuje proti verdiktu odvolať.



Holandský úrad pre spotrebiteľov a trhy (Authority for Consumers and Markets, ACM) v stredu oznámil, že vymeral pokutu divízii Samsung Electronics Benelux.



Podľa úradu kórejský výrobca elektroniky si pod zámienkou "cenových odporúčaní zabezpečil, aby maloobchodníci zvýšili svoje ceny na úroveň, ktorú Samsung požadoval," uviedol predseda predstavenstva ACM Martijn Snoep vo vyhlásení.



"Praktiky spoločnosti Samsung narušili hospodársku súťaž na maloobchodnej úrovni a viedli k vyšším cenám pre spotrebiteľov," vyhlásil.



Cieľom takýchto praktík bolo ovplyvniť ceny nových modelov televíznych prijímačov, ktoré zvyčajne po uvedení na trh rýchlo klesajú.



"Prostredníctvom tejto cenovej koordinácie spoločnosť Samsung chránila svoje vlastné marže, ako aj marže maloobchodníkov na úkor spotrebiteľov," uviedol ACM, ktorý počas razií zaistil dôkazy vo forme e-mailov aj konverzáciu cez aplikáciu WhatsApp.



Samsung v písomnej reakcii informoval, že sa odvolá: "Sme sklamaní z rozhodnutia ACM, pretože sme presvedčení, že spoločnosť Samsung Electronics Benelux neporušila zákony o hospodárskej súťaži na holandskom trhu s televízormi, ako tvrdí ACM," skonštatovala spoločnosť.