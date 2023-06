Holandsko ukončí ťažbu plynu v Groningene do 1. októbra

Amsterdam 23. júna (TASR) - Holandsko plánuje zastaviť ťažbu zemného plynu v regióne Groningen na severe krajiny od 1. októbra, po 60 rokoch. Oznámila to v piatok vláda. TASR správu prevzala z DPA.



Toto rozhodnutie sa očakávalo po rokoch početných zemetrasení, ktoré spôsobili veľké škody. Ťažba plynu vyvolala totiž v regióne od roku 1986 približne 1600 zemetrasení, ktoré poškodili desaťtisíce budov, čo sa dotklo približne 100.000 ľudí.



Vláda v roku 2018 uviedla, že ukončí ťažbu plynu do roku 2023, ale v dôsledku vojny na Ukrajine a energetickej krízy bola produkcia ešte tento rok predĺžená.



"Naozaj zatvárame ventily," povedal štátny tajomník Hans Vijlbrief v piatok v Haagu. Dodal, že zásobovanie energiou v krajine je zabezpečené. Plynové pole Groningen však má zostať ako núdzová rezerva do roku 2024, keď majú byť výrobné zariadenia demontované.



Odhaduje sa, že v ložisku je stále 450 miliárd metrov kubických plynu, čo zodpovedá približne spotrebe plynu v krajine za 10 rokov. Na jar však príslušná parlamentná komisia dospela k záveru, že štát a ropné spoločnosti Shell a Exxon Mobil desaťročia systematicky ignorovali bezpečnosť občanov. "Peniaze boli dôležitejšie ako bezpečnosť a zdravie," uvádza sa v správe.



Holandská vláda a ropné spoločnosti priznali chyby. V apríli vláda prisľúbila 22 miliárd eur na odškodnenie postihnutým regiónom.



Plynové pole Groningen bolo objavené v roku 1959 a ťažba sa začala v roku 1963, vďaka čomu sa Holandsko stalo druhým najväčším producentom plynu v Európe po Nórsku. Štát zarobil na ťažbe viac ako 360 miliárd eur.