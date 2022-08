Holandsko v 1. polroku 2022 spotrebovalo a doviezlo menej plynu

Brusel 30. augusta (TASR) - Za prvých šesť mesiacov roku 2022 Holandsko spotrebovalo 17,6 miliardy kubických metrov zemného plynu. To je o 25 percent menej ako v prvom polroku 2021. Uviedol to v utorok internetový denník NL Times s odkazom na údaje holandského štatistického úradu (CBS).



Národný štatistický úrad pripisuje pokles spotreby plynu miernej jari a vysokým cenám plynu.



V prvom polroku 2022 sa spotreba plynu v energeticky náročnom priemysle v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o viac ako 30 %. Pokles bol viditeľný najmä v ropnom priemysle (-59 %) a chemickom priemysle (-32 %). Elektrárne spotrebovali o 28 percent menej plynu ako vlani, záhradníctvo, vo veľkom rozsahu využívajúce skleníky, hlási pokles spotreby plynu o 23 percent a domácnosti spotrebovali asi o 16 percent menej voči rovnakému vlaňajšiemu obdobiu.



V porovnaní s minulým rokom Holandsko v prvom polroku doviezlo o 3 % zemného plynu viac a vyviezlo o 20 % menej. Dovoz zemného plynu v plynnom skupenstve sa však znížil o 10 % a oproti minulému roku sa tento dovoz výrazne líšil aj podľa pôvodu. Na druhej strane množstvo dovezeného skvapalneného zemného plynu (LNG) vzrástlo o 57 percent.



Holandsko od januára do augusta doviezlo dvakrát viac plynu z Belgicka ako predtým a päťkrát viac zo Spojeného kráľovstva. Dovoz plynu z Nórska klesol o 26 % a plyn prúdiaci do krajiny cez plynovody z Nemecka o 70 %.



"Je pravdepodobné, že toky plynu z Nemecka vo veľkej miere predstavuje plyn z Ruska, ale je ťažké presne určiť pôvod plynu z týchto tokov," uviedol CBS v správe pre médiá.



Prevažná väčšina dovezeného LNG plynu pochádzala zo Spojených štátov a Ruska.



Holandsko vyviezlo o 20 % menej zemného plynu. Vývoz do zásobníkov plynu v Nemecku bol takmer trojnásobne vyšší a ostatný vývoz do Nemecka zostal rovnaký. Vývoz do Belgicka sa znížil na polovicu a export do Spojeného kráľovstva sa takmer zastavil.



Ťažba zemného plynu bola v Holandsku v prvom polroku tohto roka nižšia o 18 %. Ťažba na pevnine klesla o 31 % a ťažba na mori o 11 %.



Na konci prvého polroka 2022 boli celkové zásoby plynu Holandska na úrovni 7,8 miliardy kubických metrov, čo je o 70 % viac ako v polovici roka 2021.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)