Holandsko v máji hlási najvyššiu mieru inflácie v tomto roku
Holandská ročná miera inflácie vzrástla v máji na 3,5 percenta z 2,8 percenta v apríli.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 2. júna (TASR) - Holandská ročná miera inflácie vzrástla v máji na 3,5 percenta z 2,8 percenta v apríli. Je to zatiaľ najvyššia miera v tomto roku, upozornili v utorok viaceré holandské médiá s odvolaním sa na predbežné odhady národného štatistického úradu CBS, informuje bruselský spravodajca TASR.
Podľa CBS hlavným faktorom nárastu inflácie boli energie vrátane motorových palív, ktorých ceny boli v máji o 9,9 % vyššie ako v predchádzajúcom roku, a zaznamenali 7,9-percentný nárast voči aprílu.
Vyššie náklady na pohonné látky sú zavinené prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe, ktorý od jari prispieva k zvyšovaniu miere inflácie.
V máji sa zvýšili aj ceny služieb, ktoré vzrástli o 4,7 % oproti 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Potraviny, nápoje a tabak boli, naopak, drahšie len o 0,4 %, čo je prudký pokles z 1,5-percentného stavu v apríli.
Medzimesačne spotrebiteľské ceny v máji vzrástli iba o 0,1 %, v porovnaní s desaťročným priemerom -0,1 % za daný mesiac, uviedla CBS. Medziročný skok odráža skôr vyššie náklady na energie a služby v porovnaní s predchádzajúcim rokom než prudký nárast cien za mesiac.
Inflácia zostáva nad cieľovou hodnotou 2 % stanovenou Európskou centrálnou bankou (ECB).
CBS zverejnila aj druhý údaj o inflácii, vypočítaný harmonizovanou metódou EÚ, ktorá nezahŕňa náklady na bývanie v nehnuteľnosti obývanej vlastníkom. Na základe tohto ukazovateľa bola inflácia v máji na úrovni 3,4 %, čo je nárast oproti 2,5 % v apríli.
Kompletné údaje o spotrebiteľských cenách za máj by mali byť zverejnené 9. júna, informoval spravodajský portál DutchNews.nl.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
