Holandsko vlani hlásilo 30-percentný nárast bankrotov firiem

Brusel/Amsterdam 13. januára (TASR) - V roku 2024 v Holandsku skrachovalo o 30 percent viac spoločností ako v roku 2023, čím sa celkový počet krachujúcich firiem dostal na osemročné maximum, avšak v porovnaní s obdobím finančnej krízy je miera bankrotov stále nízka. Na najnovšie údaje národnej štatistickej agentúry CBS v pondelok upozornil informačný server DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Podľa údajov CBS celkovo v minulom roku ohlásilo bankrot 4270 spoločností. Rok predtým to bolo 3300 firiem.



Miera bankrotov sa zvýšila vo všetkých sektoroch činností, avšak väčšinu spoločností, ktoré ukončili svoje podnikanie, predstavoval sektor obchodu. V roku 2024 skrachovalo 811 obchodníkov vrátane veľkých obchodných gigantov ako Blokker, Bristol, Scotch & Soda, Game Mania a holandskej pobočky The Body Shop.



Celkovo skrachovalo 157 firiem zameraných na "špeciálne obchodné služby" a 139 stavebných firiem.



Nárast krachujúcich firiem v stavebníctve bol podľa DutchNews.nl citeľný najmä v špecializovaných sektoroch stavebníctva, ako sú technické inštalácie či dokončovacie stavbárske práce.



Údaje CBS naznačili značné kolísanie počtu bankrotov firiem medzi mesiacmi v roku a takisto veľké regionálne rozdiely. Kým v provincii Flevoland bolo zatvorených len niekoľko firiem, najviac bankrotov nahlásila provincia Južné Holandsko.



CBS však zároveň zdôraznila, že hoci počet podnikov, ktoré vlani skrachovali, bol najvyšší za posledných osem rokov, stále je to hlboko pod úrovňou bankrotov v čase finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008. Napríklad v roku 2013 v Holandsku skrachovalo až 9431 firiem.